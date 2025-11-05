SΟS από τους εμπόρους της Πάτρας: «βρείτε, επιτέλους πάρκινγκ- Η πόλη ασφυκτιά και εμείς βάζουμε λουκέτα»

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, οι οποίοι βλέπουν με ανησυχία τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται και την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Όπως επισημαίνουν, τα νέα μέτρα ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους καταναλωτές, καθώς περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Επίσης, εκφράζουν φόβους, ότι οι αλλαγές θα πλήξουν ακόμη περισσότερο την ήδη μειωμένη εμπορική κίνηση και τονίζουν ότι η κατάσταση είναι ήδη ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει υποχωρήσει αισθητά, με αποτέλεσμα τα ταμεία να είναι άδεια και πολλά καταστήματα να παλεύουν για την επιβίωσή τους. Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λένε, έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον, όπου η χαμηλή κατανάλωση, η αύξηση του κόστους λειτουργίας και η γενικότερη οικονομική στενότητα συνθέτουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία.

«Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει απόλυτα την Πάτρα. Ένα κέντρο, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο, είναι αποτρεπτικό για τον καταναλωτή, γιατί δεν θα κάτσει με το ζόρι να βρει θέση πάρκινγκ, θα κουραστεί και θα φύγει. Το κέντρο πρέπει να είναι φιλικά προσβάσιμο στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του. Το κέντρο της Πάτρας, τα απογεύματα, είναι ερειπωμένο γιατί δεν υπάρχει κίνηση, και δεν υπάρχει κίνηση γιατί δεν υπάρχει χώρος παρκαρίσματος. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα έξτρα πρόβλημα, στο ήδη μείζον θέμα της μη κατανάλωσης από τον κόσμο λόγω έλλειψης χρημάτων» τονίζει στο thebest.gr o πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, Γιώργος Βαγενάς.

Παράλληλα καταθέτει και τις προτάσεις, των εμπόρων, σχετικά με την έλλειψη θέσεων παρκαρίσματος: «Ως Ομοσπονδία αυτό που προτείνουμε σε άλλες αγορές και πόλεις σε όλη την Πελοπόννησο αλλά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Πάτρα, η Καλαμάτα κ.ο.κ. είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις παρκαρίσματος, δηλαδή πριν γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις, να λειτουργήσουν, καταρχήν, τα υπάρχοντα πάρκινγκ όπως το Καλεντζώτη, της Τερψιθέας και του Αγίου Διονυσίου δηλαδή να είναι καθαρά, φωτισμένα κ.τ.λ. και να υπάρχει διασύνδεση με το κέντρο της πόλης με mini bus, τα οποία θα έχουν δρομολόγια ανά 5-10 λεπτά, να πηγαίνει από μια βασική αρτηρία π.χ. Αγίου Ανδρέου και να γυρίζει, ώστε να μην περιμένει ο κόσμος, και όχι με τα μεγάλα λεωφορεία που διανύουν την πόλη και κάνουν μια ώρα, από την μια πλευρά της μέχρι την άλλη. Επίσης, επιβάλλεται να βρεθεί ένα πάρκινγκ ακόμα» αναφέρει σε ό, τι αφορά την έλλειψη θέσεων παρκαρίσματος στο κέντρο» επισημαίνει.

Τέλος αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση, προτείνει: «Πρώτον θα πρέπει να διασφαλίζει ένα δίωρο για τους καταναλωτές, ώστε να προλαβαίνουν να μπαίνουν στο κέντρο και να κάνουν τα ψώνια τους. Δεύτερον, κάθε φορά που κάνουμε μια παρέμβαση (πεζόδρομοι), να υπολογίζουμε από που στερούμε θέσεις παρκαρίσματος και πως αυτές θα μπορέσουν να αναπληρωθούν. Για παράδειγμα, να βάλεις παρκόμετρα από την Παπαφλέσσα μέχρι την Καρόλου, είναι καλή ιδέα αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι που θα πάνε να παρκάρουν; Αν οι θέσεις, είναι συνεχώς καλυμμένες από μόνιμους κατοίκους, ουσιαστικά πάλι δεν δίνεται λύση για τους καταναλωτές».