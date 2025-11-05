Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Το κυκλοφοριακό ζήτημα απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις

"Το κυκλοφοριακό ζήτημα της Πάτρας απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις" επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, ο οποίος απευθύνει ερωτηματολόγιο στα μέλη του, βάσει του οποίου εντός των επομένων ημερών θα παρουσιαστούν οι προτάσεις.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:



"Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, μετά από συνεννόηση των 13 εκ των 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων μελών στης Εμπορικής Ανανέωσης επιδεικνύουν μια υπεύθυνη στάση στα σοβαρά προβλήματα του εμπορίου.

Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο του κέντρου και των εμπορικών περιοχών της πόλης.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την καθημερινότητα εργαζομένων και καταναλωτών.

Η δυσκολία πρόσβασης στο εμπορικό κέντρο, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η ανεπαρκής σήμανση και ρύθμιση των οδών, καθώς και η απουσία συντονισμού μεταξύ Δήμου, Τροχαίας και φορέων, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας που πλήττει την αγορά της Πάτρας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος τονίζει ότι η ομαλή κυκλοφορία και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του εμπορίου και την ανάπτυξη της πόλης.

Ο Σύλλογος δεν είναι αντίθετος στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής — είναι αντίθετος στην προχειρότητα, την έλλειψη σχεδίου και διαλόγου.

Ζητούμε συνεννόηση, επιστημονική προσέγγιση και ρεαλιστικές λύσεις, με σεβασμό τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους κατοίκους.

Ο Σύλλογος επισυνάπτει ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου εντός των επομένων ημερών θα παρουσιαστούν οι προτάσεις μας για άμεση εφαρμογή".

Το ερωτηματολόγιο έχει ως εξής:

Ερωτηματολόγιο για το Κυκλοφοριακό Ζήτημα της Πάτρας

Αγαπητά μέλη,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις σας σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που επηρεάζει την εμπορική δραστηριότητα στο κέντρο και τις γύρω περιοχές.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

1. Πόσο σας επηρεάζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησής σας;

( ) Καθόλου

( ) Λίγο

( ) Αρκετά

( ) Πολύ

( ) Πάρα πολύ



2. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια αιτία του προβλήματος;

(επιλέξτε έως 2 απαντήσεις)

[ ] Έλλειψη θέσεων στάθμευσης

[ ] Κακή ρύθμιση/σήμανση δρόμων

[ ] Διέλευση λεωφορείων και ταξί σε στενούς δρόμους

[ ] Ανεξέλεγκτη στάθμευση

[ ] Έλλειψη ελέγχου από την Τροχαία

[ ] Μη τήρηση του διώρου ή της ώρας που προβλέπεται από την ελεγχόμενη στάθμευση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει γρήγορη εναλλαγή θέσεων

[ ] Άλλο (παρακαλώ αναφέρατε): ____________



3. Ποιες λύσεις θεωρείτε πιο αποτελεσματικές;

(επιλέξτε έως 3 απαντήσεις)

[ ] Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης

[ ] Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις/μονόδρομοι

[ ] Ενίσχυση δημοτικών συγκοινωνιών

[ ] Ελεγχόμενη στάθμευση με κάρτα κατοίκου/εμπόρου

[ ] Πεζοδρομήσεις σε συγκεκριμένες ώρες

[ ] Άλλο (αναφέρατε): ____________



4. Σας εξυπηρετούν τα υπάρχοντα πάρκινγκ στο κέντρο; Αν ναι, ποια χρησιμοποιείτε συχνότερα;

( ) Ναι – χρησιμοποιώ τα εξής: ________________________

( ) Όχι – εξηγήστε γιατί: _____________________________



5. Πιστεύετε ότι η κατάσταση με το κυκλοφοριακό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια;

( ) Ναι, πολύ

( ) Ναι, λίγο

( ) Παραμένει ίδια

( ) Έχει βελτιωθεί



6. Πιστεύετε ότι η έλλειψη πρόσβασης/στάθμευσης αποτρέπει τους πελάτες από το να επισκεφθούν το κατάστημά σας;

( ) Ναι, συχνά

( ) Μερικές φορές

( ) Σπάνια

( ) Όχι, δεν επηρεάζει



7. Θα υποστηρίζατε πιλοτικά μέτρα (π.χ. προσωρινές πεζοδρομήσεις, νέες ρυθμίσεις στάθμευσης) για δοκιμαστική περίοδο;

( ) Ναι, αν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και ενημέρωση

( ) Ναι, ανεξαρτήτως

( ) Όχι, θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα

( ) Δεν έχω άποψη



8. Θα θέλατε ο Εμπορικός Σύλλογος να αναλάβει πρωτοβουλία για διάλογο με τον Δήμο και την Τροχαία για συγκεκριμένες προτάσεις;

( ) Ναι

( ) Όχι

( ) Δεν έχω άποψη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

9. Ποιο ωράριο θα θεωρούσατε πιο κατάλληλο για την εορταστική περίοδο;

( ) Εκτεταμένο ωράριο (π.χ. περισσότερα απογεύματα ανοιχτά)

( ) Ίδιο με το περσινό

( ) Πιο περιορισμένο, με έμφαση σε συγκεκριμένες ημέρες

( ) Άλλο (αναφέρατε): __________________________



10. Πώς εκτιμάτε ότι επηρεάζει το εορταστικό ωράριο την επισκεψιμότητα στο κατάστημά σας;

( ) Θετικά – αυξάνει την κίνηση

( ) Ουδέτερα – δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά

( ) Αρνητικά – κουράζει προσωπικό/επιχειρηματίες χωρίς αποτέλεσμα

( ) Δεν γνωρίζω / Δεν με αφορά





11. Θα επιθυμούσατε διεύρυνση ωραρίου το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου, λόγω Black Friday και αυξημένης επισκεψιμότητας από εκκλησιαστικό τουρισμό (εορτή του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα);

( ) Ναι

( ) Όχι

( ) Δεν με αφορά



12. Θα θέλατε να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα, εκτός από τις δύο καθιερωμένες Κυριακές του έτους, και την Κυριακή 14/12/2025;

( ) Ναι

( ) Όχι

( ) Δεν έχω άποψη



Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της λειτουργίας της αγοράς στην Πάτρα.