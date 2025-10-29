Πρόγραμμα Σινέ Πάνθεον: Οι προβολές έως την Τετάρτη 5/10/2025

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 30/10 έως και την Τετάρτη 5/11/2025 θα προβάλλεται με ώρα έναρξης 19:30 (εκτός Δευτέρας 3/11) η ταινία «Στο Νησί του Αμρούμ» (διανομή από Rosebud.21).

Διάρκεια: 93 λεπτά.

Είδος: Δράμα

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Σενάριο: Φατίχ Ακίν, Χαρκ Μπομ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάσπερ Μπίλερμπεκ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ματίας Σβαϊγκχέφερ, Λόρα Τόνκε, Λίσα Χαγκμάιστερ, Κίαν Κόπκε, Λαρς Γιένσεν.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης, Τουρκικής καταγωγής Φατίχ Ακίν, αγαπημένος του ελληνικού κοινού που κατατάσσεται στους πλέον ενδιαφέροντες και καταξιωμένους εν ενεργεία ευρωπαίους σκηνοθέτες, επιστρέφει με μια αναπάντεχη ταινία σπάνιας ομορφιάς και ευαισθησίας.

Το φιλμ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο τμήμα Cannes Premieres του Φεστιβάλ Καννών 2025.

Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ περνάει ήσυχα τις μέρες του με τη μητέρα του στο όμορφο, απομονωμένο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.

Όταν η μητέρα του εκφράσει την επιθυμία της για ορισμένα τρόφιμα που όμως σπανίζουν λόγω της έλλειψης προμηθειών, ο μικρός Νάνινγκ θα βαλθεί να τα εντοπίσει για να της τα δωρίσει. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής «αποστολής» του, θα βοηθήσει έναν ψαρά να πιάσει μια φώκια, θα κυνηγήσει κουνέλια, θα κάνει νέες γνωριμίες, και θα περάσει χρόνο με την οικογένεια του στενού του φίλου - αλλά, πάνω από όλα, θα ανακαλύψει περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τους γύρω του, αλλά και την ίδια του την οικογένεια, σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.

Πρόκειται για ταινία εποχής του Φατίχ Ακίν με φόντο το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το φιλμ τοποθετείται στο ομώνυμο νησί της Βορείου Θάλασσας, την άνοιξη του 1945.

Όπως διαβάσαμε, το σενάριο έχει να κάνει με την περιπετειώδη παιδική ηλικία του 86χρονου σήμερα Γερμανού ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα και συνεργάτη του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Hark Bohm. Ο Μπομ σχεδίαζε να γυρίσει ο ίδιος το "Αμρούμ", το οποίο τελικά ανέλαβε, συνδιαμορφώνοντάς το σεναριακά, ο φίλος του, ο 52χρονος σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν, με την διάσημη Γερμανίδα ηθοποιό Ντάιαν Κρούγκερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία είχε δουλέψει με τον Ακίν και στην ταινία "In the Fade" (2017).