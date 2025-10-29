Πρόγραμμα Σινέ Πάνθεον: Οι προβολές έως την Τετάρτη 5/10/2025

Στην προβολή των 19.30 θα παίζεται η νέα ταινία του Φατίχ Ακίν που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες, "Στο Νησί του Αμρούμ"
Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 30/10 έως και την Τετάρτη 5/11/2025 θα προβάλλεται με ώρα έναρξης 19:30 (εκτός Δευτέρας 3/11) η ταινία «Στο Νησί του Αμρούμ» (διανομή από Rosebud.21).
Διάρκεια: 93 λεπτά.
Είδος: Δράμα
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν
Σενάριο: Φατίχ Ακίν, Χαρκ Μπομ.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάσπερ Μπίλερμπεκ, Νταϊάν Κρούγκερ, Ματίας Σβαϊγκχέφερ, Λόρα Τόνκε, Λίσα Χαγκμάιστερ, Κίαν Κόπκε, Λαρς Γιένσεν.
Ο Γερμανός σκηνοθέτης, Τουρκικής καταγωγής Φατίχ Ακίν, αγαπημένος του ελληνικού κοινού που κατατάσσεται στους πλέον ενδιαφέροντες και καταξιωμένους εν ενεργεία ευρωπαίους σκηνοθέτες, επιστρέφει με μια αναπάντεχη ταινία σπάνιας ομορφιάς και ευαισθησίας.
Το φιλμ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο τμήμα Cannes Premieres του Φεστιβάλ Καννών 2025.
Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ περνάει ήσυχα τις μέρες του με τη μητέρα του στο όμορφο, απομονωμένο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.
Όταν η μητέρα του εκφράσει την επιθυμία της για ορισμένα τρόφιμα που όμως σπανίζουν λόγω της έλλειψης προμηθειών, ο μικρός Νάνινγκ θα βαλθεί να τα εντοπίσει για να της τα δωρίσει. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής «αποστολής» του, θα βοηθήσει έναν ψαρά να πιάσει μια φώκια, θα κυνηγήσει κουνέλια, θα κάνει νέες γνωριμίες, και θα περάσει χρόνο με την οικογένεια του στενού του φίλου - αλλά, πάνω από όλα, θα ανακαλύψει περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τους γύρω του, αλλά και την ίδια του την οικογένεια, σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.
Πρόκειται για ταινία εποχής του Φατίχ Ακίν με φόντο το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το φιλμ τοποθετείται στο ομώνυμο νησί της Βορείου Θάλασσας, την άνοιξη του 1945.
Όπως διαβάσαμε, το σενάριο έχει να κάνει με την περιπετειώδη παιδική ηλικία του 86χρονου σήμερα Γερμανού ηθοποιού, σκηνοθέτη, θεατρικού συγγραφέα και συνεργάτη του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Hark Bohm. Ο Μπομ σχεδίαζε να γυρίσει ο ίδιος το "Αμρούμ", το οποίο τελικά ανέλαβε, συνδιαμορφώνοντάς το σεναριακά, ο φίλος του, ο 52χρονος σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν, με την διάσημη Γερμανίδα ηθοποιό Ντάιαν Κρούγκερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία είχε δουλέψει με τον Ακίν και στην ταινία "In the Fade" (2017).
Στο Σινέ Πάνθεον στην προβολή με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Παρασκευής 31/10 & της Τρίτης 4/11) συνεχίζεται η ταινία "Ένα Απλό Ατύχημα" του Τζαφάρ Παναχί. Η αξιόλογη ταινία που τιμήθηκε φέτος με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών, έχει κόψει έως τώρα σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας 15.624 εισιτήρια (μαζί με τα previews) όπως είδαμε στο flix.gr.
Το φιλμ "Ένα απλό ατύχημα - Yek tasadof-e sadeh" είναι μία συμπαραγωγή 2025 του Ιράν, της Γαλλίας & του Λουξεμβούργου. Διάρκεια: 102 λεπτά.
Σενάριο & σκηνοθεσία: Τζαφάρ Παναχί.
Ηθοποιοί: Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι, Χαντίς Πακμπατέν.
Η νέα ταινία του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, "Ένα απλό ατύχημα", όπως προείπαμε, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών.
ΥΠΟΘΕΣΗ
Μετά από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο, ένας άντρας υποψιάζεται ότι δίπλα του ίσως και να στέκεται ο βασανιστής του από το μακρινό παρελθόν... Είναι αυτός όμως, πράγματι; Aυτό που ξεκινά ως ένα απλό ατύχημα θέτει σε κίνηση μια σειρά από κλιμακούμενες συνέπειες που κόβουν την ανάσα στον θεατή.
Η πλοκή αυτή δίνει την ευκαιρία στον Τζαφάρ Παναχί να μιλήσει με δεξιοτεχνικό τρόπο, οξυδέρκεια, χιούμορ και συγκίνηση για μερικά καυτά και πανανθρώπινα ζητήματα, όπως η εκδίκηση, η αυθαίρετη απονομή δικαιοσύνης, η συγχώρεση κι η αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Η ταινία, με στοιχεία σουρεαλιστικής μαύρης κωμωδίας αλλά και πολιτικού θρίλερ, χαρακτηρίστηκε ως ένα «μπεκετικό αριστούργημα» και μια «πράξη αντίστασης» γεμάτη ανθρωπιά - λιτή και συνταρακτική ταυτόχρονα.
Διανομή από Weirdwave.
*Να θυμίσουμε πως την Πέμπτη 30-10 διοργανώνεται & φέτος Η Γιορτή του Σινεμά στην οποία συμμετέχει και το σινέ Πάνθεον και το εισιτήριο εισόδου τη συγκεκριμένη μέρα να κοστίζει μόλις 2 ευρώ.
Τέλος την Δευτέρα 3-11 στις 19.00 και την Τρίτη 4-11 στις 21.30 στο σινέ Πάνθεον η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει τη νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν παραγωγής 2024 "Όταν Έρθει το Φθινόπωρο" που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, και συνδυάζει το οικογενειακό δράμα, τη σάτιρα αλλά και κάποια αστυνομικά στοιχεία μαζί και με μία ιστορία αγάπης. Διάρκεια: 104 λεπτά. Με τους Πιέρ Λοτέν, Ελέν Βενσάν, Ζοζιάν Μπαλασκό και Λουντβίν Σανιέ.
