Πάτρα: Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας "Θυσία"

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών "Ο Παπαφλέσσας" συνδιοργανώνουν προβολή της κινηματογραφικής ταινίας "Θυσία" σε σκηνοθεσία του Μπάμπη Τσόκα.

Η ειδική αυτή προβολή θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 9 το βράδυ (ακριβώς), στον Κινηματογράφο "Πάνθεον" στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η "Θυσία" είναι «είναι η ιστορία της Πρέβεζας, η ιστορία της Ελλάδος. Η ταινία εμπεριέχει τον διχασμό της εποχής εκείνης, του 1917-18, την Μικρασιατική καταστροφή, μερικά πρόσωπα που συμμετέχουν είναι οι πρόσφυγες που έρχονται την εποχή εκείνη το 1922, έπειτα ένα ωραίο κομμάτι που έχει η ταινία είναι ο ερχομός του Κώστα Καρυωτάκη και το ποίημα του Καρυωτάκη για την Πρέβεζα».

Η υπόθεση της ταινίας ξεκινά με μια φλογερή συνάντηση με αντιζηλία και άγρια ερωτικά πάθη και εκτυλίσσεται σε μία τραγική ιστορία γεμάτη πόνο και συγκίνηση, που ταξιδεύει στην καθημερινότητα της πόλης της Πρέβεζας και της Ελλάδας. Στην ταινία διαδραματίζονται αληθινά γεγονότα από την 21η Οκτωβρίου 1912 και την απελευθέρωση της Πρέβεζας, τον διχασμό, την πυρπόληση της Σμύρνης το 1922 και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τον μεσοπόλεμο, τα στρατιωτικά κινήματα, τις Δικτατορίες έως και τον βομβαρδισμό της Πρέβεζας την 28η Οκτωβρίου 1940.

Το σενάριο έχει βασιστεί στο βιβλίο ”ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ” του Ηπειρώτη, Απόστολου Τάσση, και η σκηνοθεσία του φιλμ είναι του επίσης Ηπειρώτη, από την περιοχή της Πρέβεζας, Μπάμπη Τσόκα.

Η είσοδος στην προβολή στο Πάνθεον θα είναι ελεύθερη για το κοινό.