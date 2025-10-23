"Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης" με την Τζένιφερ Λόπεζ ξεκίνησε να προβάλλεται στην Αθήνα

Η ταινία "Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης-Kiss of the Spider Woman" Αμερικανικομεξικανικής παραγωγής 2025 με διάρκεια 129 λεπτά, είναι ουσιαστικά η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, που με τη σειρά του είναι βασισμένο στην οσκαρική ταινία του 1985 που είχε σκηνοθετήσει ο Έκτορ Μπαμπένκο & έπαιζαν οι ηθοποιοί Γουίλιαμ Χαρτ, Σόνια Μπράγκα και ο Ραούλ Τζούλια.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Μπιλ Κόντον (Dreamgirls, Gods and Monsters) ξεκίνησε να προβάλλεται στις αίθουσες της Αθήνας την Πέμπτη 23-10 σε διανομή της Tanweer, και το ερώτημα είναι αν θα την δούμε τις επόμενες εβδομάδες και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το στόρι, το 1983 και λίγο πριν την πτώση της αργεντίνικης χούντας, ο πολιτικός κρατούμενος Βαλεντίν μοιράζεται το ίδιο κελί με τον ομοφυλόφιλο Μολίνα. Χωρίς τίποτα κοινό μεταξύ τους, οι δυο άντρες θα δημιουργήσουν σιγά σιγά έναν ισχυρό δεσμό, καθώς ο Μολίνα αρχίζει να αφηγείται συναρπαστικά στον Βαλεντίν ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ της φανατσίας του με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του Ίνγκριντ Λούνα.

Στην ταινία του Μπιλ Κόντον πρωταγωνιστούν ο 45χρονος Μεξικανός ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα, ο 30χρονος Αμερικανός καλλιτέχνης Τόνατιου-Tonatiuh (γνωστός για τη συμμετοχή στη σειρά Vida & την αμερικανική σαπουνόπερα Promised Land) και η 56χρονη Λατίνα σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία όπως ακούγεται δεν αποκλείεται, να φτάσει έως και τις υποψηφιότητες του καλύτερου β' γυναικείου ρόλου στα ερχόμενα Όσκαρ.

Να προσθέσουμε πως το μιούζικαλ & η ταινία έχουν βασιστεί στο μυθιστόρημα του Μανουέλ Πουίγκ του 1976 και πως το καινούριο "Kiss of the Spider Woman" είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Sundance Film Festival στη Γιούτα τον περασμένο Ιανουάριο όπου και έτυχε θερμής υποδοχής και θετικών γενικά κριτικών.

Στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ξεκίνησε να προβάλλεται στις 10 Οκτωβρίου 2025 από την Lionsgate Films, Roadside Attractions and LD Entertainment με τις έως τώρα εισπράξεις να είναι στο 1,5 εκατ. δολάρια.

