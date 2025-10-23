Το χαμένο ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη που προβλήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη

Στην προβολή τον περασμένο Μάιο ήταν παρών και ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος
Τον περασμένο Μάιο στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138) στην Αθήνα είχε προβληθεί σε ειδική εκδήλωση με παρόντα τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο, το ντοκιμαντέρ, «Χαίρω πολύ Σαββόπουλος» (1975), από την ΕΙΡΤ σε παραγωγή Cinetic (Παπαστάθης –Χατζόπουλος) σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Λάκη Παπαστάθη, που ήταν γυρισμένο σε ασπρόμαυρο φιλμ 16mm.
Η κόπια της συγκεκριμένης ταινίας όπου υπάρχουν και πλάνα από την ηχογράφηση του περίφημου ζειμπέκικου "Με αεροπλάνα και βαπόρια" που τραγούδησε η Σωτηρία Μπέλλου, εθεωρείτο χαμένη για πολλές δεκαετίες και ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα από τον σκηνοθέτη Ηλία Γιαννακάκη, ο οποίος & ανέσκαψε το αρχείο του σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη προκειμένου να ολοκληρώσει τα βίντεο της έκθεσης ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα, που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη, μέχρι τις 20 Ιουλίου.
Η αποκατάσταση και η ψηφιοποίηση του χαμένης αυτής και σπάνιας ταινίας που είναι ένα μουσικό ντοκουμένο μίας ολόκληρης εποχής, της 1ης χρονιάς της Μεταπολίτευσης, έγινε χάρη στην επιμονή και τη φροντίδα της Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ.
Η εκδήλωση - προβολή είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/5 στις 20:30 στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη με ελεύθερη μάλιστα είσοδο για το κοινό και είχε συνδιοργανωθεί από το Μουσείο Μπενάκη και το Athens Open Air Film Festival.
Στην εκδήλωση - προβολή είχαν προσκληθεί να μιλήσουν ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης, που ανακάλυψε την χαμένη κόπια της ταινίας και ο Μάνος Ευστρατιάδης, βοηθός σκηνοθέτης του Λάκη Παπαστάθη στην αρχική παραγωγή της ταινίας.
Όπως ακόμα διαβάσαμε, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Λάκης Παπαστάθης για τον Διονύση Σαββόπουλο (για λογαριασμό του τότε ΕΙΡΤ) εκτός από τη Σωτηρία Μπέλλου, συμμετείχαν και οι Δόμνα Σαμίου και Στέλλα Γαδέδη. Σκοπός της ταινίας ήταν να «συστήσει» τον νεαρό ακόμη Θεσσαλονικιό τραγουδοποιό στο κοινό της ελεύθερης τηλεόρασης μετά τη δικτατορία.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ επιτυχημένο σχεδόν δεκαετή κύκλο στο ελληνικό τραγούδι (με ιστορικές μουσικές παραστάσεις όπως ο Θίασος σκιών, στην μπουάτ Κύτταρο), και ο Λάκης Παπαστάθης, που είχε ήδη κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους για τα Γράμματα από την Αμερική στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν σε μια εκρηκτική στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, υλοποιώντας τις πιο αναρχικές ιδέες τους μπροστά στην κάμερα του Νίκου Πετανίδη.
Το ντοκιμαντέρ περιέχει ζωντανές ηχογραφήσεις από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια, τον Σαββόπουλο να τριγυρνάει με την κιθάρα του στους δρόμους της Αθήνας το 1975 (με το γύρισμα να γίνεται νωρίς το πρωί), να χαζεύει στις βιτρίνες του Μινιόν και να τραγουδάει το Δημοσθένους λέξις σε στάσεις λεωφορείων και στην Ομόνοια. Στην ταινία εμφανίζεται και ο ίδιος ο Λάκης Παπαστάθης, αλλά και ο Αλέκος Πατσιφάς, ο θρυλικός ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Lyra.
Το "Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος" είναι διαθέσιμο στο στο ERTFLIX.
Ο σκηνοθέστης Λάκης Παπστάθης απεβίωσε στις 8 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 80 ετών.
