Το χαμένο ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη που προβλήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη

Τον περασμένο Μάιο στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138) στην Αθήνα είχε προβληθεί σε ειδική εκδήλωση με παρόντα τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο, το ντοκιμαντέρ, «Χαίρω πολύ Σαββόπουλος» (1975), από την ΕΙΡΤ σε παραγωγή Cinetic (Παπαστάθης –Χατζόπουλος) σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Λάκη Παπαστάθη, που ήταν γυρισμένο σε ασπρόμαυρο φιλμ 16mm.

Η κόπια της συγκεκριμένης ταινίας όπου υπάρχουν και πλάνα από την ηχογράφηση του περίφημου ζειμπέκικου "Με αεροπλάνα και βαπόρια" που τραγούδησε η Σωτηρία Μπέλλου, εθεωρείτο χαμένη για πολλές δεκαετίες και ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα από τον σκηνοθέτη Ηλία Γιαννακάκη, ο οποίος & ανέσκαψε το αρχείο του σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη προκειμένου να ολοκληρώσει τα βίντεο της έκθεσης ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα, που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη, μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Η αποκατάσταση και η ψηφιοποίηση του χαμένης αυτής και σπάνιας ταινίας που είναι ένα μουσικό ντοκουμένο μίας ολόκληρης εποχής, της 1ης χρονιάς της Μεταπολίτευσης, έγινε χάρη στην επιμονή και τη φροντίδα της Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ.

Η εκδήλωση - προβολή είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/5 στις 20:30 στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη με ελεύθερη μάλιστα είσοδο για το κοινό και είχε συνδιοργανωθεί από το Μουσείο Μπενάκη και το Athens Open Air Film Festival.