Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Πάτρα: Η παρουσίαση του δίσκου "Μην Πετάξεις Τίποτα" το '94, το Αρχαίο Ωδέιο και το Χάραμα

Από το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025 που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου στα 81 του χρόνια, πλημμύρισαν τα ραδιόφωνα με τραγούδια του, τα σάιτ στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με αφιερωματικά κείμενα στον μεγάλο τραγουδοποιό και ερμηνευτή με την πολιτική, κριτική ματιά στα πράγματα και στην τηλεόραση επίσης είδαμε αποσπάσματα από συναυλίες και εμφανίσεις του αξέχαστου «Νιόνιου».

Η μουσική παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου όπως ανέφερε και ο σημαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Πετρίδης θα μείνει στις κατοπινές δεκαετίες και τα τραγούδια του θα τα λένε και θα τα αναλύουν οι επόμενες γενιές που θα έρθουν.

Με την πόλη της Πάτρας ο Θεσσαλονικιός Διονύσης Σαββόπουλος είχε αρκετά καλή σχέση. Μόλις πριν από 37 μέρες είχε γίνει εδώ από την αντιδημαρχία Πολιτισμού στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, συναυλία που ήταν αφιερωμένη στον Διονύση Σαββόπουλο, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο πλάι του Παμπελοποννησιακού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, χωρίς ωστόσο τον ίδιο παρόντα.

Το πρόγραμμα είχε επιμεληθεί ο Αρτέμης Μπεκρόπουλος.

Αναζητώντας παλαιότερες εμφανίσεις του στην Πάτρα, θυμηθήκαμε τον ερχομό του στα μέσα του ’90 (πρέπει να ήταν το ΄94) στον τότε πολυχώρο πολιτισμού που λειτουργούσε στο πρώην εργοστάσιο της Βέσο στην Ακτή Δυμαίων όπου με αφορμή ήταν τον εξαιρετικό του δίσκο «Μην Πετάξεις τίποτα» που είχε βγει από την Polygram & είχαν συμμετάσχει παίζοντας κλαρίνο ο Βασίλης Σαλέας και σ’ ένα κομμάτι, το «Φιλημένη μεσ’ στους κινηματογράφους» η Γλυκερία, είχε παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα Πατρινά Μέσα ενημέρωσης. Ο δίσκος «Μην Πετάξεις τίποτα» είχε παρουσιαστεί τότε στην Πάτρα στο δισκοπωλείο Μusical του Φώτη Φωκά όπου είχε έρθει μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο και η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη που έκανε τότε δημόσιες σχέσεις στην δισκογραφική εταιρεία Polygram. Σε εκείνη την παρουσίαση ήταν και η Πατρινή ραδιοφωνική παραγωγός και κοινωνιολόγος Ρούλα Κωστακοπούλου, η οποία μιλώντας στο thebest.gr ανέφερε πως ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου είναι μία τεράστια απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και πως ο Σαββόπουλος είχε μία πολύ σημαντική συμβολή στο τραγούδι μετά το Νέο Κύμα στα χρόνια του Πολυτεχνείου και της Μεταπολίτευσης.

«Όλη η δισκογραφία του είναι σημαντική. Θεωρώ πως δεν υπάρχει Έλληνας και κανένα σπίτι που να μην έχει ακούσει και αγαπήσει το “Με αεροπλάνα και βαπόρια” που πρωτοτραγούδησε η Σωτηρία Μπέλλου, ή το “Ας κρατήσουν οι χοροί” και τη "Συννεφούλα". Στα κορυφαία του, όσο και αγαπημένα μου θα έβαζα τη “Θαλασσογραφία”, το “Σαν τον Καραγκιόζη”, το κομμάτι “Ο Πολιτευτής” από το δίσκο “Η Ρεζέρβα” του ’79 που ακουγόταν πολύ και το αγαπούσαν οι φοιτητές εκείνης της περιόδου αλλά και το “Mία θάλασσα μικρή” για το οποίο ο αξεπέραστος Μάνος Χατζιδάκις είχε πει πως ο Σαββόπουλος είναι ο μεγάλος τραγουδοποιός που έρχεται μετά τη δική μας γενιά.

Ακόμα θα διάλεγα τα κομμάτια “Άγγελος εξάγγελος”, “Tο Χειμώνα ετούτο”, “Το Κιλελέρ” πoυ το είχε γράψει το ΄71 για την εξέγερση το 1910 στο Κιλελέρ, το “Τι έπαιξα στο Λαύριο” και το κομμάτι “Στη συγκέντρωση (της ΕΦΕΕ)”.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος όσες φορές τον είχα συναντήσει, ήταν πάντα ένας άνθρωπος με χαμόγελο. Μπορεί να ήταν αυστηρός αλλά δεν ήταν καθόλου σνομπ και αντιπαθητικός. Κάθε άλλο. Θυμάμαι εκτός από την παρουσίαση του δίσκου “Μην Πετάξεις τίποτα” με τον ίδιο παρόντα στο δισκοπωλείο Μusical, πως ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε έρθει & μία φορά σαν πελάτης με την παρέα του καλοκαίρι στο κέντρο Χάραμα και φεύγοντας έλεγε πόσο υπέροχα και μοναδικά είχε περάσει».