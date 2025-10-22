Γιάννης Γιοκαρίνης: «Αν δεν ήταν ο Σαββόπουλος δε θα είχε μπει σε δίσκο μου η Ευλαμπία»

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε τηλεφωνικά στις Συνδέσεις του ΕΡΤNEWS για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Μεταξύ άλλων, διηγήθηκε την πρώτη τους συνάντησή με αφορμή τα παρθενικά του τραγούδια.

Ο τραγουδοποιός, μάλιστα, αναφέρθηκε στο τραγούδι «Ευλαμπία» που εξαιτίας της παρακίνησης του Διονύση Σαββόπουλου προστέθηκε στο πρώτο του άλμπουμ, χαρακτηρίζοντάς το «εμπνευσμένο».

«Μεγάλη απώλεια, αλλά μένει το έργο του Διονύση. Αν δεν ήταν ο Διονύσης δε θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι «Ευλαμπία». Είχα φτιάξει αρκετά τραγούδια και τα πήγαινα σε διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι ωραία, αλλά οι περισσότεροι τα τραγούδια μου τα θεωρούσαν αναρχικά. Δηλαδή θεωρούσαν αναρχικιά την Ευλαμπία επειδή «είχε ξεπετάξει τον Κολωνό» και με είχαν απογοητεύσει».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι που ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας του έβαλε τα τραγούδια και ο Διονύσης Σαββόπουλος ζήτησε να με γνωρίσει. Πήγα στη Lyra. Ακούει τα τραγούδια και ξεκινάμε τις ηχογραφήσεις. Όταν ήρθε στο Στούντιο του είπα ότι δε θα βάλω στον δίσκο την Ευλαμπία και μου λέει: Είσαι καλά; Την Ευλαμπία δε θα βάλεις; Είναι εμπνευσμένο κομμάτι. Κι όντως τον άκουσα με σεβασμό».