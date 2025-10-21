Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος- Απέραντη θλίψη για τον «Νιόνιο» του ελληνικού τραγουδιού

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε στις 9.10 το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου από ανακοπή καρδιάς ενώ ο μεγάλος μας τραγουδοποιός έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Θεωρείται ο ο πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους.

Ο μεγάλος τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944 με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα.

Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.