Συγκέντρωση στο Σύνταγμα: «Η πλατεία να μείνει ελεύθερη»- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με κεντρικό σύνθημα «Να μείνει ελεύθερη η πλατεία Συντάγματος», πολίτες συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα οργανώσεων και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με φόντο τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την επίμαχη τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον περιβάλλοντα χώρο μπροστά από αυτό.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη τροπολογία προβλέπει πως την ευθύνη της φύλαξης και προστασίας του Μνημείου θα έχει πλέον το Υπουργείο Εθνικής άμυνας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τη διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

«Ραντεβού στο Κοινοβούλιο για την αντίκρουση της κυβερνητικής τροπολογίας περί απαγόρευσης των πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στην πλατεία Συντάγματος δίνουν σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» ανέφερε το κάλεσμα της διαδικτυακής ομάδας «Μέχρι Τέλους» για τη σημερινή συγκέντρωση.

Αντίστοιχο κάλεσμα είχε απευθύνει και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα, πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα άναψαν τα φαναράκια γύρω από τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.