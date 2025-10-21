Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία της κυβέρνησης σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριζαν ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία παραβιάζεται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Τον λόγο πήρε πρώτος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος ανέφερε ότι «η μεγαλύτερη βάσανος για τις πράξεις της κυβέρνησης δεν είναι η συνταγματικότητα, είναι η γελοιότητα». «Οταν οι χειρότεροι είναι γεμάτοι από την ένταση του πάθους και ακόμα χειρότερα όταν οι χειρότεροι κυβερνούν και νομοθετούν γεμάτοι από την ένταση του πάθους, είναι υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο τις συνταγματικές και πολιτικές μας αντιλήψεις και αυτό είναι το νόημα της ασκήσεως από το ΠΑΣΟΚ της ένστασης αντισυνταγματικότητας», επισήμανε και πρόσθεσε ότι η απόλυτη απαγόρευση της συνάθροισης στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει και παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας ως προϋπόθεση της αρχής αναλογικότητας και άρα περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Ακόμη ο κ. Δουδωνής, κατέθεσε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα του 2015, που εμφανίζουν τους διαδηλωτές να βρίσκονται μπροστά από το μνημείο.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι η διάταξη «είναι αντίθετη με το άρθρο 7 του Συντάγματος που ορίζει τη σαφήνεια του Ποινικού Δικαίου. Πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η πράξη που τιμωρείται», και τόνισε ότι με αυτή «ποινικοποιείται συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» και ακόμη επισήμανε πως η τροπολογία διακατέχεται από ασάφεια και αοριστία, αλλά και επί της ουσίας βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από την κοινωνία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά υποστήριξε πως στην πραγματικότητα πρόκειται για απαγόρευση συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή που έχουν συμβολική αξία, με την κυβέρνηση να θέλει να φτιάξει εκεί μια υγειονομική ζώνη. Μίλησε επίσης, για «τροπολογία ήττας, εκδίκησης και φόβου».

«Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα, δηλαδή τον καταστατικό χάρτη της δημοκρατίας, που όσο και αν κακοποιήθηκε με αναχρονιστικές αναθεωρήσεις, εξακολουθεί να είναι το πιο προοδευτικό», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από τη Ν.Δ., ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης υποστήριξε την τροπολογία υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία του μνημείου και προκειμένου να αντικρούσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας επικαλέστηκε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία υπάρχουν όρια και για την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης.

«Για κατάπτυστη τροπολογία που έχει καταδικαστεί στη λαϊκή συνείδηση», μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

«Φοβάστε τη δύναμη των πολλών γιατί διαρκώς εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των λίγων», είπε προς τη Ν.Δ. ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος, και μίλησε για εκμετάλλευση ενός μνημείου του ελληνισμού ενώ ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας.