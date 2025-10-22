Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσίασε τον "Πλούτο" του στην Πάτρα

Ήταν Ιούλιος του 2013 όταν στην Πάτρα και το Ρωμαϊκό Ωδείο, οι Πατρινοί απόλαυσανκαι χειροκρότησαν θερμά τον Διονύση Σαββόπουλο στον "Πλούτο" του.

Ο σπουδαίος και ξεχωριστός τραγουδοποιός είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία αλλά και τον βασικό ρόλο, αυτόν του Άγγελου στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, πάνω σε δική του καινούργια μετάφραση και μουσική επένδυση.

Η παράσταση ανέβηκε τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, στο Ρωμαϊκό Ωδείο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Οι συντελεστές ήταν:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία - Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος

Σκηνικά - Kοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύλβια Λιούλιου

Πρωταγωνιστούσαν: Νίκος Κουρής, Χρήστος Λούλης, Αμαλία Μουτούση, Μάκης Παπαδημητρίου, και ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές, Χορευτές: Στάθης Άννινος, Θανάσης Βλαβιανός, Πέτρος Γεωργοπάλης, Πάρις Θωμόπουλος, Ορέστης Καρύδας, Άλκης Κωνσταντόπουλος, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, Έντυ Λάμμε, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Βασίλης Λέμπερος, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ηλίας Μελέτης, Γιάννης Μίνως, Νίκος Νταρίλας, Νίκος Πλιός, Σπύρος Τσεκούρας, Αλέξης Φουσέκης.