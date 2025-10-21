Back to Top
Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος ευχαριστούσε την Πάτρα, τον Σεπτέμβρη, και της ευχόταν να ξεπεράσει τις πληγές από τις φωτιές- ΒΙΝΤΕΟ

Αφορμή στάθηκε η συναυλία- αφιέρωμα που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο, προς τιμήν του σπουδαίου τραγουδοποιού

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε απευθυνθεί με ένα συγκινητικό μήνυμα στην Πάτρα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς την πόλη και τους ανθρώπους της.

Αφορμή στάθηκε η συναυλία- αφιέρωμα που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο, προς τιμήν του σπουδαίου τραγουδοποιού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στο οποίο ευχαριστούσε θερμά τους Πατρινούς και ευχόταν η πόλη να επουλώσει τις πληγές της από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η φωνή του, γεμάτη ζεστασιά και συγκίνηση, αντήχησε στο χώρο της συναυλίας και συγκίνησε το κοινό που τον αποθέωσε, έστω κι από απόσταση. 

