Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος ευχαριστούσε την Πάτρα, τον Σεπτέμβρη, και της ευχόταν να ξεπεράσει τις πληγές από τις φωτιές- ΒΙΝΤΕΟ

Αφορμή στάθηκε η συναυλία- αφιέρωμα που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο, προς τιμήν του σπουδαίου τραγουδοποιού
Λίγες μόλις εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε απευθυνθεί με ένα συγκινητικό μήνυμα στην Πάτρα, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς την πόλη και τους ανθρώπους της.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στο οποίο ευχαριστούσε θερμά τους Πατρινούς και ευχόταν η πόλη να επουλώσει τις πληγές της από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Η φωνή του, γεμάτη ζεστασιά και συγκίνηση, αντήχησε στο χώρο της συναυλίας και συγκίνησε το κοινό που τον αποθέωσε, έστω κι από απόσταση.
