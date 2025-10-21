Τραμπ- Πούτιν: Οι λόγοι πίσω από την αναβολή της συνάντησης

Η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, σε εμπιστευτική επικοινωνία («non-paper») που εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η επικοινωνία επαναλάμβανε την απαίτηση της Ρωσίας να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Η θέση αυτή αντιτίθεται ουσιαστικά στην τρέχουσα στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι γραμμές του μετώπου θα πρέπει να παγώσουν στις σημερινό τους στάτους.

Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη σύνοδος μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ανεβλήθη, καθώς η Μόσχα απέρριψε την πρόταση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν τη διά ζώσης συνάντηση που είχε προγραμματιστεί.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντούσε τον Πούτιν στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος, απαιτώντας την παραχώρηση επιπλέον ουκρανικών εδαφών πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Ουάσιγκτον να παραμείνει σταθερή στην απαίτηση για άμεση εκεχειρία με βάση τις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν και είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήλπιζε σε νέα συνάντηση κορυφής μετά την αποτυχημένη σύνοδο του Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο προσέκρουσαν σε εμπόδια, καθώς η προκαταρκτική συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ, που επρόκειτο να γίνει στη Βουδαπέστη, αναβλήθηκε.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «ο τόπος και ο χρόνος δεν έχουν τόση σημασία όσο η ουσία της εφαρμογής όσων συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα», ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ημερομηνία» και πως απαιτείται «σοβαρή προετοιμασία».

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες σημείωσαν ότι η αναβολή υποδηλώνει δισταγμό των ΗΠΑ να προχωρήσουν χωρίς ρωσικές υποχωρήσεις. «Μάλλον οι Ρώσοι ζήτησαν πάρα πολλά και έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», είπε ο ένας.

Ο δεύτερος πρόσθεσε πως «οι Ρώσοι δεν άλλαξαν καθόλου στάση και δεν δέχονται να “μείνουν εκεί που είναι”».

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας είχαν εκφράσει ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να προχωρήσει σε συνάντηση χωρίς να εξασφαλίσει ουσιαστικές παραχωρήσεις από τον Πούτιν.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι ηγεσίες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ε.Ε. επανέλαβαν τη στήριξή τους στη θέση του Αμερικανού προέδρου για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και έναρξη διαπραγματεύσεων με βάση τις τρέχουσες γραμμές επαφής.

Το ενδεχόμενο συνάντησης στη Βουδαπέστη προκάλεσε ενόχληση στην Ε.Ε., καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η Πολωνία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αναγκάσει το αεροσκάφος του Πούτιν σε προσγείωση εάν περάσει από τον εναέριο χώρο της, ενώ η Βουλγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διέλευση.