#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ωρωπός: Πώς αστυνομικοί έσωσαν 2χρονο που είχε χάσει τις αισθήσεις του

Η μητέρα του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού για βοήθεια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στον Ωρωπό όταν μία γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, κρατώντας το 2χρονο παιδί της που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

 Πιο συγκεκριμένα, μισή ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού από το Χαλκούτσι με το παιδί της ζητώντας βοήθεια.

 Άμεσα, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος τους μετέφερε στο Νοσοκομείο «Μητέρα», με την συνδρομή περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., φτάνοντας στον προορισμό τους σε λιγότερο από 30 λεπτά.

 Χάρη στην έγκαιρη μεταφορά και επέμβαση των γιατρών το παιδάκι διέφυγε τον κίνδυνο.

#tags Ωρωπός Αστυνομία

