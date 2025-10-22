Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό γλέντι που έκλεισε τους Ολυμπιακούς του 2004

Με τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου είχε ολοκληρωθεί η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, ταξιδεύοντας την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη, ενώ το ΟΑΚΑ «φλεγόταν».

Το εμβληματικό τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου ήταν αυτό με το οποίο έπεσε η αυλαία σε μία από τις πλέον φαντασμαγορικές τελετές λήξης Ολυμπιακών Αγώνων. Οι ήχοι από τη μουσική και τους στίχους του Νιόνιου άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην Αθήνα του 2004. Είκοσι ένα χρόνια μετά, ακόμα ξεσηκώνουν.

Με τη «Θαλασσογραφία», τον «Καραγκιόζη» και το «Ας κρατήσουν οι χοροί» ο Έλληνας τραγουδοποιός ταξίδεψε τη χώρα σε όλον τον πλανήτη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος βρισκόταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ με υψωμένο ένα τύμπανο και πλαισιωμένος από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη έδινε τον ρυθμό σε αθλητές, προπονητές, εθελοντές και φιλάθλους. Όλοι μια αγκαλιά μπήκαν στον χορό που έκλεισε το υπερθέαμα της τελετής λήξης, την οποία παρακολούθησαν δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Αυγούστου 2004, η Αθήνα και η Ελλάδα ζούσαν μέσα σε ένα πανηγυρικό όνειρο, ήταν η ημέρα της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων και το ΟΑΚΑ είχε πάρει «φωτιά». Μουσική, τραγούδια, φώτα, βεγγαλικά έδωσαν χρώμα στη νύχτα του αττικού ουρανού.

Το βίντεο από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Στο 01:39:00 ξεκινάει το ανεπανάληπτο σόου που προκάλεσε ο Διονύσης Σαββόπουλος