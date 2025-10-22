Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε φιλοξενήσει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο "Ζήτω το ελληνικό τραγούδι"

Μέσα στα αφιερώματα που είδαμε στον εκλιπόντα σπουδαίο, πραγματικά τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από κοντά μας στα 81 του, την Τρίτη 21-10-2025, ήταν και ένα άγνωστο τραγούδι, ρεμίξ που ο ίδιος είχε κάνει μαζί με την αείμνηστη εθνική μας σταρ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το 1987 σ' ένα εορταστικό επεισόδιο της μουσικής εκπομπής "Ζήτω το ελληνικό τραγούδι" που παρουσίαζε τότε στην κρατική τηλεόραση.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην εορταστική εκείνη εκπομπή λίγο πριν μπει το έτος 1988, είχε καλεσμένη του την Αλίκη Βουγιουκλάκη και έστησαν ένα χαριτωμένο, πρωτότυπο μουσικοχορευτικό σκετσάκι όπου συνδύαζαν τη "Συννεφούλα", το υπέροχο αυτό και διαχρονικό κομμάτι του Σαββόπουλου με το "Νιάου νιάου βρε γατούλα" της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Μάνου Χατζιδάκι από το φιλμ "Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο".

Βλέποντας το απόσπασμα στο youtube (το έδειξαν και οι Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου στο Open tv το πρωί της Τρίτης) πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς με την φρεσκάδα της Αλίκης, το μπρίο και τη χαρά του Διονύση Σαββόπουλου και με την όλη ωραία ιδέα. Μάλιστα χορεύοντας οι δυο τους μαζί, σε μία στιγμή ο Διονύσης Σαββόπουλος απευθυνόμενος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που του έκανε σκέρτσα, της είπε "είσαι ένας χαριτωμένος διαβολάκος".

*Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από κοντά μας στις 23 Ιουλίου του 1996.