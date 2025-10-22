Βουλή: Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι προβλέπει

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Τρίτη (22/10), μετά την ψήφισή της στη Βουλή, η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συνολικά ψήφισαν 293. “Ναι” ψήφισαν οι 159, “όχι” οι 134.

Πρόκειται για την νομοθετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και προβλέπει την απαγόρευση διαδηλώσεων στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στο κοινοβούλιο, με την δικαιολογία της προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ για τους “παραβάτες” προβλέπονται πρόστιμα, ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής αντιπαράθεσης στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της διάταξης, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για την τροπολογία αυτή, αφού δεν έκρυψε ότι αποτελεί δική του απόφαση και μάλιστα “δύσκολη”, ενώ ξεκαθάρισε πως η ρύθμιση αποτελεί έμπνευση του “ακρο-κεντρώου” think tank του Μεγάρου Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του χώρου μπροστά σε αυτό, λίγες ημέρες μετά τον δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι και την απεργία πείνας στην οποία προέβη.

Τι προβλέπει η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η «λακωνική» τροπολογία δύο άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 7 υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας”.

Όσον αφορά την διαμοίραση αρμοδιοτήτων ανά υπουργείο η τροπολογία προβλέπει ότι: η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων. Όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για την «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που προσδιορίζει τον χώρο του μνημείου με τρόπο τέτοιο που καλύπτει ότιδήποτε υπάρχει μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής.