Άγνωστος Στρατιώτης: Η αντιπολίτευση καλεί τον Δένδια να τοποθετηθεί

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να κορυφώνεται από την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, στη Βουλή.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, Τετάρτη, τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, προκειμένου να τοποθετηθεί επί της επίμαχης ρύθμισης, καθώς απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας με την ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με ονομαστική κλήση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Μάντζος, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «μιλάμε, τόσες ώρες και τόσες ημέρες, για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον “Άγνωστο Υπουργό”».

«Πότε, τι ώρα ακριβώς, θα έρθει ο επισπεύδων Υπουργός Άμυνας να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την τροπολογία του για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; Το ιερό Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη γίνεται εργαλείο για το ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών. Εσωκομματική διαπάλη πάνω σε ένα Μνημείο Ενότητας και πάνω στο σώμα μιας κοινωνίας τραυματισμένης από τον διχασμό και την τοξικότητα», σχολίασε.

«Οφείλει ο επισπεύδων Υπουργός να εισηγηθεί την τροπολογία που εισηγείται. Ή μήπως δεν την εισηγείται αυτός; Πρέπει να μας εξηγήσει. Το επικοινωνιακό πυροτέχνημα σας έσκασε στα χέρια. Επειδή δεν μπορεί να κρυφτεί η σαφής και βαθιά διαφοροποίηση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι «σε λίγο, ω μοι γένοιτω, με την ψήφο σας, αυτή η τροπολογία θα είναι νόμος του κράτους. Θα έχετε δηλαδή τη διάταξη, υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε; Διάγετε μια κυβερνητική κρίση, ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να έρθει επιτέλους εδώ. Έχετε προκαλέσει το κοινό περί δίκαιου αίσθημα και έχετε διαπράξει μια κοινωνική, πολιτική, θεσμική αντιδημοκρατική ύβρη. Υποστήκατε πολιτική συντριβή από τον κ. Ρούτσι».

Η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι «είναι μια επαίσχυντη τροπολογία που πάει να κανονικοποιήσει την ακροδεξιά στροφή της νέας δημοκρατίας. Γι’ αυτό είναι επιτακτικό να έρθει εδώ ο κ. Δένδιας να μας διευκρινίσει τελικά τι θα κάνει ο στρατός. Πρέπει να παρουσιαστεί στην ολομέλεια και να δώσει εξηγήσεις».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Νότης Μηταράκης, σημείωσε ότι «την πολιτική λογική της τροπολογίας την παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός και εξήγησε γιατί θεωρούμε πως είναι αυτονόητη. Η τροπολογία υποστηρίζεται από 7 συναρμόδιους υπουργούς. Εκ των 7 ήταν παρών και τοποθετήθηκε χθες ο κ. Φλωρίδης αρά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο διαδικαστικό θέμα. Σε λίγο θα υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία οπού θα φανεί πως και οι 156 βουλευτές της ΝΔ υποστηρίζουν την πλειοψηφία. Και ο κ. Δένδιας υπέγραψε, εισηγήθηκε και κατέθεσε στην ολομέλεια».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός υποστήριξε την τροπολογία σε μια εκτεταμένη συζήτηση χθες. Η τροπολογία θα έπρεπε να ενώνει όλα τα κόμματα του κοινοβούλια σε κάτι που θα έπρεπε να είναι μια αυτονόητη πράξη για την προστασία του μνημείου».