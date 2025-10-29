Πάτρα: Στήριξη στους 46 εργαζομένους του ΚΟΔΗΠ από την παράταξη Αϊβαλή

Να μην προβεί σε ενέργειες προσβολής της απόφασης στο Εφετείο έτσι ώστε οι 46 εργαζόμενοι του ΚΟΔΗΠ να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Πατρέων και να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε ζοφερές συνέπειες για την κοινωνία της πόλης, ζήτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής.

Όπως επεσήμανε ο κ. Αϊβαλής, η παράταξη τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με την πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και ζητά από τον Δήμο να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, παρά τη σχετική πρόβλεψη της γνωστής «διάταξης Βορίδη».

Ο κ. Αϊβαλής τόνισε ότι η επιλογή του Δήμου να προσφύγει κατά της απόφασης θα δημιουργούσε άνιση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων, καθώς σε προηγούμενες περιπτώσεις (με τους 132 συμβασιούχους του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του ΚΟΔΗΠ, καθώς και με τους 98 εργαζόμενους του 2020) δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία των ευαίσθητων κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΑΠΗ, οι δομές αστέγων, το κοινωνικό παντοπωλείο και οι δομές σίτισης.

«Οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου εδώ και χρόνια, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, ενώ η απομάκρυνσή τους θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών που στηρίζουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αϊβαλής. «Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν αποδείξει εν τοις πράγμασι την εργατικότητά τους και την επαγγελματική τους ευσυνειδησία, ενώ πλέον είναι αρκετά έμπειροι μιας και απασχολούνται από 5 έτη ο νεότερος έως 21 ο παλαιότερος εξ αυτών και έχουν αναπτύξει μια ειλικρινή και δυνατή σχέση με τις πιο ευαίσθητες ομάδες της πόλης μας, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες όλοι τους πολύ πριν την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθετικής διάταξης Βορίδη. Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» παραμένει πιστή στις αρχές της για στήριξη των εργαζομένων, προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, εκφράζοντας τη σταθερή της θέση υπέρ της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών δομών».