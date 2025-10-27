Η ρομαντική δραματική ταινία "Μετανιώνοντας για Σένα" από την Πέμπτη 30-10 στην Ελλάδα

Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Colleen Hoover, είναι η ταινία με τίτλο «Regretting You-Μετανιώνοντας για Σένα» που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ με εισπράξεις 12,9 εκατ. δολάρια συν ακόμη άλλα 10 από τον υπόλοιπο κόσμο. Το φιλμ της Paramount Pictures International (διανομή στη χώρα μας από την εταιρεία Feelgood) μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace), οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη.

Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Mason Thames, μαζί με τους Scott Eastwood και Willa Fitzgerald.

Σκηνοθεσία: Josh Boone.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Στην ταινία που κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αυτή την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 (θα παιχθεί και στην Πάτρα) πρωταγωνιστούν οι: Mckenna Grace, Allison Williams, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald.

Το σενάριο υπογράφει η Susan McMartin.

Η 45χρονη Αμερικανίδα συγγραφέας Colleen Hoover, στο βιβλίο της οποίας βασίστηκε η ταινία "Regretting You", είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και γνώριμη στο κοινό από το βιβλίο της που έγινε και πολυσυζητημένη ταινία, τη νουβέλα "It Ends with Us" του 2016, που σκηνοθέτησε ο Justin Baldoni το 2024, με πρωταγωνιστές τον ίδιο, την Blake Lively και τον Brandon Sklenar.

Η ταινία "Regretting You" χαρακτηρίστηκε από ορισμένους κριτικούς ως "μελόδραμα".

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ