Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 27/10 έως 1/11/2025

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 27/10 - 1 Νοεμβρίου 2025.

Τετάρτη 29 (8 μ.μ.): "Διάλογοι με την αρχαιότητα"

Κύκλος εκδηλώσεων με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Συντονιστής ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα παρουσιαστούν τα βιβλία της σειράς:

•Ο παράδεισος και η κόλαση στη γη – Προσωπικές εμπειρίες του Βασιλείου Καισαρείας, του Γρηγορίου Νύσσης και του Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως

Ομιλήτρια: Νικολίτσα Γλαράκη

•Πού εχάθηκε ο Σοφός; – Οι «θείοι» άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες

Ομιλητής: Θεόφιλος Κυριακίδης

• Οι αρετές της περιαυτολογίας

Ομιλήτρια:Ελεάννα Πομώνη

Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πέμπτη 30 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι συναντήσεις μας με την πιο εμπνευσμένη και δημιουργική παρέα !!!

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Σάββατο 1 (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση με την αγγλίδα συγγραφέα Louise Turley, με αφορμή το βιβλίο της «Interview with Ani the Axolotl» (Συνέντευξη με την Ani, το αμφίβιο αξολότλ)

Η συγγραφέας και εικονογράφος Louise Turley, μας συστήνει την ηρωίδα της Ani, παίζοντας και δημιουργώντας, μαζί με τα παιδιά στο Πολύεδρο.