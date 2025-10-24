Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 27/10 έως 1/11/2025

Εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και εκπαιδευτικές δράσεις γεμίζουν την εβδομάδα στο Πολύεδρο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 27/10 - 1 Νοεμβρίου 2025.
Τετάρτη 29 (8 μ.μ.): "Διάλογοι με την αρχαιότητα"
Κύκλος εκδηλώσεων με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.
Συντονιστής ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Θα παρουσιαστούν τα βιβλία της σειράς:
•Ο παράδεισος και η κόλαση στη γη – Προσωπικές εμπειρίες του Βασιλείου Καισαρείας, του Γρηγορίου Νύσσης και του Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως
Ομιλήτρια: Νικολίτσα Γλαράκη
•Πού εχάθηκε ο Σοφός; – Οι «θείοι» άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες
Ομιλητής: Θεόφιλος Κυριακίδης
• Οι αρετές της περιαυτολογίας
Ομιλήτρια:Ελεάννα Πομώνη
Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Πέμπτη 30 (6:00 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»
Συνεχίζονται οι συναντήσεις μας με την πιο εμπνευσμένη και δημιουργική παρέα !!!
Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Σάββατο 1 (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση με την αγγλίδα συγγραφέα Louise Turley, με αφορμή το βιβλίο της «Interview with Ani the Axolotl» (Συνέντευξη με την Ani, το αμφίβιο αξολότλ)
Η συγγραφέας και εικονογράφος Louise Turley, μας συστήνει την ηρωίδα της Ani, παίζοντας και δημιουργώντας, μαζί με τα παιδιά στο Πολύεδρο.
