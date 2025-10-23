Έλαβε μέρος στο «1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της πόλης των Καταρρακτών», το οποίο οργάνωσε με επιτυχία, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Έδεσσας "Μέγας Αλέξανδρος"
Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψε από την Έδεσσα, η Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής», που έλαβε μέρος στο «1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της πόλης των Καταρρακτών», το οποίο οργάνωσε με κάθε επιτυχία, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος» (διευθυντής της χορωδίας: Σωτήρης Δραγούμης), από κοινού με το Δήμο Έδεσσας, στο πλαίσιο του εορτασμού για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης.
Η Μικτή Χορωδία του Καλλιτεχνικού Ομίλου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» ερμήνευσε τα έργα: «ADIEMUS» from Adiemus:Songs of Sanctuary του Karl Jenkins, «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ» Στίχοι: Κώστας Καρτελιάς, Μουσική: Νίκος Κυπουργός, επεξεργασία: Ιωάννης Ιδομενέως, solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου, «SOON AH WILL BE DONE» Negro Spiritual, επεξεργασία: William L. Dawson, «CAN’T HELP FALLING IN LOVE» Στίχοι- Μουσική: George Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore, διασκευή: Robert Longfield, επεξεργασία: Σταύρος Σολωμός, «ΑΡΝΗΣΗ», Στίχοι: Γιώργος Σεφέρης, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, επεξεργασία: Agneta Skold-Cristian Ljunggren και «GOOD NIGHΤ, SWEETHEART» Στίχοι: Robert Sund, Μουσική: Calvin Carter, James Judson.
Τη χορωδία διηύθυνε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός, ενώ πιάνο έπαιξε η καθηγήτρια του Ωδείου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου. Τα αναμνηστικά του Φεστιβάλ παρέδωσε στα μέλη του Δ.Σ. και τον μαέστρο της χορωδίας, ο Δήμαρχος της Έδεσσας, Ιωάννης Τσεπκεντζής.
Εκτός από την Πολυφωνική, έλαβαν μέρος οι χορωδίες: Χορωδία Κηφισιάς 1937, Echo Χορωδία Εβριτών Ν. Ροδόπης, Πολιτιστικός Σύλλογος Χορωδία οι «Μακεδόνες» και η Νεανική Χορωδία Έδεσσας.
