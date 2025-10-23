Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος έκοψε κλαδάκι δεντρολίβανο από παρτέρι νοσοκομείου και βρέθηκε στα κρατητήρια

Συνταξιούχος, που πήγε ως επισκέπτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη, επειδή υπάλληλος σεκιούριτι τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δενδρολίβανο από ένα παρτέρι.

Χρειάστηκε να μείνει περισσότερες από εφτά ώρες στην αστυνομία μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 62χρονος συνταξιούχος βρισκόταν στο προαύλιο νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης και βλέποντας το δεντρολίβανο σε ένα παρτέρι αποφάσισε να κόψει ένα κλαδάκι.

Η κίνησή του, όμως, αυτή προκάλεσε την αντίδραση της υπαλλήλου σεκιούριτι, η οποία τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο 62χρονος, μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά, να δώσει αποτυπώματα και να φωτογραφηθεί, έμεινε για εφτά ώρες στα κρατητήρια.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο εδώ στα δικαστήρια.