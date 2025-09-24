Πάτρα: Δύο τμήματα της Πολυφωνικής στις εκδηλώσεις "Μικρασιάτικα 2025"

Το Σάββατο 27-9 το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής θα παρουσιάσει την παράσταση «Η μικρή μας Σμύρνη» με τη συμμετοχή της Ορχήστρας & χορωδίας παραδοσιακής μουσικής "Ηλιοδωρία"
Με τη συμμετοχή δύο τμημάτων του καλλιτεχνικού ομίλου της «Πολυφωνικής Χορωδίας» Πάτρας, του Θεατρικού Εργαστηρίου (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου) και της Ορχήστρας και Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος), πραγματοποιούνται τα «Μικρασιάτικα 2025» την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2025.
Η διοργάνωση των εκδηλώσεων, ανήκει στον Μικρασιατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Παναγία η Γηροκομήτισσα», για τα 100 χρόνια του προσφυγικού συνοικισμού Γηροκομείου και θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Α. Κυδωνιάτη συνοικίας Γηροκομείου, με τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.
Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί, με το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος), ενώ χορωδιακά τραγούδια θα ερμηνεύσει η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου (Διεύθυνση: Μαρία Ρέντιτ). Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με Ορχήστρα (Βασιλική Τσαφογιάννη- τραγούδι, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος- λαούτο τραγούδι, Χρήστος Δαλιάνης- βιολί, Πένυ Γεωργοπούλου- σαντούρι και Γιώργος Τουμπλάρης- μπουζούκι).
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα γίνουν τα εγκαίνια του ανεγερθέντος Μνημείου. Το Θεατρικό Εργαστήρι της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση: «Η μικρή μας Σμύρνη» με τη συμμετοχή της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» του Οργανισμού.
Σενάριο Μαίρης Νικολάου. Διασκευή- σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου. Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας: Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Χορευτικά τμήματα Γηροκομείου και Παμμικρασιατικού. Χοροδιδασκαλία: Ιωάννα Ζιάκου, Μαίρης Νικολάου.
*Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τον Κωστή Παναγόπουλο και την Ορχήστρα του. Μικρασιάτικα φαγητά θα ετοιμάσει ο σεφ Νίκος Φωτιάδης, ενώ θα μαγειρέψουν κυρίες της συνοικίας.
