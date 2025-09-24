Πάτρα: Δύο τμήματα της Πολυφωνικής στις εκδηλώσεις "Μικρασιάτικα 2025"

Με τη συμμετοχή δύο τμημάτων του καλλιτεχνικού ομίλου της «Πολυφωνικής Χορωδίας» Πάτρας, του Θεατρικού Εργαστηρίου (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου) και της Ορχήστρας και Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος), πραγματοποιούνται τα «Μικρασιάτικα 2025» την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων, ανήκει στον Μικρασιατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Παναγία η Γηροκομήτισσα», για τα 100 χρόνια του προσφυγικού συνοικισμού Γηροκομείου και θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Α. Κυδωνιάτη συνοικίας Γηροκομείου, με τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί, με το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος), ενώ χορωδιακά τραγούδια θα ερμηνεύσει η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου (Διεύθυνση: Μαρία Ρέντιτ). Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με Ορχήστρα (Βασιλική Τσαφογιάννη- τραγούδι, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος- λαούτο τραγούδι, Χρήστος Δαλιάνης- βιολί, Πένυ Γεωργοπούλου- σαντούρι και Γιώργος Τουμπλάρης- μπουζούκι).