Γηροκομειό- Μικρασιάτικα 2025: Διήμερες εκδηλώσεις μνήμης και εγκαίνια αναθηματικής στήλης

Με διήμερες εκδηλώσεις μνήμης στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομήτισσα» τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού του Γηροκομιού.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τα εγκαίνια της αναθηματικής στήλης στην πλατεία «Α. Κυδωνιάτη», ένα μνημείο αφιερωμένο στους πρώτους Μικρασιάτες πρόσφυγες που δημιούργησαν τον συνοικισμό, έπειτα από έναν αιώνα προσμονής και αγώνων.

Συγκεριμένα, ο Σύλλογος Γηροκομειού, αναφέρει: "Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου είναι φέτος, αφιερωμένες στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού του Γηροκομιού και θα συνδυαστούν με τα εγκαίνια της αναθηματικής στήλης που κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από τον Δήμο Πατρών σε κεντρικό σημείο της πλατείας της συνοικίας μας «Α.Κυδωνιάτη» , στη μνήμη των πρώτων Μικρασιατών προγόνων μας, ιδρυτών του Συνοικισμού .

Το Μνημείο θα λειτουργήσει μεν, ως σύμβολο μνήμης αλλά παράλληλα, θα αποτελέσει ξεχωριστή μαρτυρία για το παρελθόν των προγόνων μας και θα συσπειρώσει γύρω του δράσεις για τις νεότερες γενιές με σκοπό να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να διατηρήσουν άσβεστη την φλόγα της αγάπης για τις Αλησμόνητες Πατρίδες. Η τοποθέτηση μνημείου - αναθηματικής στήλης ήταν διαχρονικό και δίκαιο αίτημα των κατοίκων του Γηροκομιού και έγινε πράξη μετά από πολλούς αγώνες, για να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή στους προγόνους μας και να αποκτήσει ο συνοικισμός ένα τοπόσημο με μικρασιατικό χαρακτήρα, κάτι που δικαιούται μετα από 100 χρόνια.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου ώρα έναρξης 8:00 μμ

· Παραδοσιακοί Χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Δήμου Πατρέων

· υπεύθυνος Τμήματος : Χρήστος Γιαννόπουλος

· Μικρασιάτικα τραγούδια από την χορωδία του Συλλόγου μας (Δ/νση χορωδίας: Μαρία Ρέντιτ)

· Παραδοσιακό Γλέντι με τους

Βασιλική Τσαφογιάννη τραγούδι

Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο λαούτο –τραγούδι

Κώστα Δαλιάνη- Βιολί

Πένυ Γεωργοπούλου -Σαντούρι

Γιώργο Τούμπλαρη-Μπουζούκι

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου ώρα έναρξης 7:00μμ

· Εγκαίνια του Μνημείου Μικρασιατικής Μνήμης ωρα 7:30μμ

· θεατρική Παράσταση «Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΣΜΥΡΝΗ» από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής, με ζωντανή μουσική επί σκηνής από την «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ»,ορχήστρα και χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Πολυφωνικής Πάτρας

Σενάριο: Μαίρη Νικολάου

Διασκευή –Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη -Γεωργιτσοπούλου

Δ/νση «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑΣ»: Γιάννης Παναγιωτόπουλος

· Παραδοσιακοί χοροί

Μικρασιατικός &Πολιτιστικός Σύλλογος Γηροκομιού (χοροδιδασκαλία: Ιωάννα Ζιάκου)

Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών (χοροδιδασκαλία: Μαίρη Νικολάου)

· Μουσική Βραδιά με την ορχήστρα του Κωστή Παναγόπουλου

· Μικρασιάτικα φαγητά από τον σεφ Νίκο Φωτειάδη και τις γυναίκες της γειτονιάς

· Αρχειακό και φωτογραφικό Υλικό για τα 100 χρόνια του συνοικισμού .

· Λαογραφική έκθεση στο χώρο της πλατείας

Ευχαριστούμε πολύ

ü Το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση κατασκευής της Αναθηματικής Στήλης και ιδιαίτερα τον πρόσφυγα Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη , που ενστερνίστηκε την επιθυμία των κατοίκων και αναγνώρισε την αναγκαιότητα αυτού του Μνημείου για τον Συνοικισμό.

ü Την πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας καθώς και την υπεύθυνη του βεστιαρίου, κ. Αλεξάνδρα Στρατοπούλου, για την πολύτιμη βοήθειά τους όσον αφορά στην ενδυματολογική κάλυψη και επιμέλεια των ηθοποιών.

ü Την κ. Αθανασία Παπασταύρου για την επιμέλεια της αφίσας".