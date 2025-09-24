Νέο φθινοπωρινό κύμα ανατιμήσεων πιέζει την κυβέρνηση

Στα ράφια, οι αυξήσεις δεν έρχονται ποτέ μόνες. Έρχονται σε κύματα. Και το φετινό φθινόπωρο δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ένα νέο, κύμα ανατιμήσεων που πρόκειται να κορυφωθεί τον Οκτώβριο, έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του με μέση αύξηση πάνω από 6% και διάμεσο γύρω στο 5%.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύει το Euro2day.gr προκύπτει ότι σε ένα στα δέκα προϊόντα οι ανατιμήσεις ξεπερνούν το 10%. Αν και τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν αποτελούν βασικά είδη πρώτης ανάγκης -σ.σ. εξαίρεση αποτελεί το μοσχαρίσιο κρέας που η τιμή του αυξάνει μέρα με την ημέρα- αυτό έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Κυβέρνηση.

Πόσο όμως βγάζουν τα σούπερ μάρκετ; Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, «για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, τα κέρδη προ φόρων είναι μόλις 1,2 λεπτά. Όλα αυτά τα… τεράστια κέρδη είναι αυτά τα 1,2 λεπτά», είπε, σημειώνοντας ότι τα περιθώρια κερδοφορίας στην Ελλάδα είναι 1,4% όταν στην Ευρώπη το 3% θεωρείται υγιές και το 4% επιτυχημένο. Κατά τον ίδιο, ο έντονος ανταγωνισμός έχει ήδη «στριμώξει» τις αλυσίδες, με κάποιες μάλιστα να καταγράφουν ζημιές.

Oι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εμφανίζονται πολύ πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις, με την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να επιταχύνεται για 3ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο (+3,1% ετησίως), ενώ ο πληθωρισμός στο 7μηνο, κυμάνθηκε στο 2,6%, κατά μ.ο., σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2024, επισημαίνει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, αντιστοίχως, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,7% τον Ιούλιο, επιβραδυνόμενος στο 3,1% τον Αύγουστο, ρυθμός αντίστοιχος με το μ.ο. για το 1ο εξάμηνο. Η μέση αύξηση του ΕνΔΤΚ στην Ευρωζώνη ήταν 2,1% στο 8μηνο. Ως συνέπεια των ανωτέρω τάσεων, η απόκλιση του ελληνικού εναρμονισμένου πληθωρισμού από αυτόν της Ευρωζώνης ανήλθε σε υψηλό 3 ετών (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) τον Ιούλιο με την απόσταση να παραμένει σημαντική (1 ποσοστιαία μονάδα τόσο τον Αύγουστο όσο και στο 8μηνο).