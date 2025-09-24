Ευλογιά αιγοπροβάτων: Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές αποφάσεις για το lockdown στην κτηνοτροφία

Από την περασμένη Δευτέρα εφαρμόζονται τα αυξημένα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε ολόκληρη τη χώρα αλλά κυρίως στις περιοχές που είναι στο «κόκκινο», όπως η Θεσσαλία.

Σε κεντρικά σημεία έχουν στηθεί περισσότεροι σταθμοί απολύμανσης και είναι πιο έντονη η παρουσία των κτηνιάτρων στο πεδίο αλλά και των ελεγκτικών αρχών προκειμένου να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα για τη νόσο.

Ο κλάδος των τυροκόμων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανήσυχος καθώς καθημερινά λαμβάνουν λιγότερες ποσότητες γάλακτος, καθώς μόνο από τη Θεσσαλία έως σήμερα, έχουν χαθεί το 5% των ζώων από την ευλογιά, δηλαδή σχεδόν 94.000 αιγοπρόβατα από την πρώτη ημέρα. Την ίδια ώρα στο υπουργείο ετοιμάζονται να αξιολογήσουν την απόδοση των μέτρων έως τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Μάλιστα αν τα στοιχεία που θα έχουν στα χέρια τους δεν είναι ενθαρρυντικά θα πρέπει να προχωρήσουν σε lockdown για να μπορέσουν να ανακόψουν τον ρυθμό εξάπλωσης από την ευλογιά.

Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για το lockdown

Σε αυτό το πλαίσιο τα στελέχη του υπουργείου και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι θα πρέπει να αποφασίσουν τι μορφή lockdown θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ένα μερικό lockdown , δηλαδή ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες εκτροφής μόνο στις πληγείσες περιοχές δεν θα προσέφερε κάτι ουσιαστικό, καθώς αυτές οι περιοχές είναι σχεδόν σε αυτό το καθεστώς αφού ήδη απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων, ενώ παράλληλα τα σφαγεία είναι κλειστά για σφαγές αιγοπροβάτων.

Αν αποφασίσουν ένα ολικό lockdownl στη χώρα θα πρέπει να εξηγήσουν τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Στην περίπτωση του καθολικού lockdown, δεν μετακινούνται τα ζώα από τις μονάδες εκτροφής. Τα σφαγεία παραμένουν κλειστά για σφαγή αιγοπροβάτων σε όλη την χώρα και δεν μεταφέρεται γάλα.

Ενα γενικό lockdown για τη χώρα θα μπορούσε να αποφασιστεί στα πρότυπα της πανώλης το οποίο πέτυχε όταν εφαρμόστηκε να εκριζώσει τη νόσο. Σε αυτή την περίπτωση ίσχυσαν οι πιο πάνω απαγορεύσεις αλλά επιτρεπόταν οι μετακινήσεις γάλακτος από τις μονάδες εκτροφής με αυστηρά μέτρα. Ίσως αυτό να είναι και το πιο πιθανό σενάριο εφόσον προχωρήσουμε στη λύση του lockdown. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να είχαμε λυση και για τις transit μετακινήσεις, αφού ζώα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταφέρονται προς διάθεση σε τρίτες χώρες μέσω Ελλάδας και αυτό θεωρείται επίσης πιθανή αιτία διασποράς της νόσου.

Βέβαια θα πρέπει να διασφαλιστεί με ποιόν τρόπο θα μεταφερθούν με μέτρα βιοασφάλειας τα κοπάδια των μετακινούμενων κτηνοτρόφων από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η μετακίνηση θα πρέπει να γίνει έως και τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης ανάλογα με την διάρκεια του lockdown θα πρέπει να χορηγηθούν ζωοοτροφές για τους κτηνοτρόφους που θα έχουν κλεισμένα τα ζώα τους στις μονάδες. Ένα lockdown σίγουρα θα έφερνε αυξήσεις σε γάλα και κρέας.

Η επόμενη ημέρα μετά την ευλογιά

Μπορεί ακόμη να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την ευλογιά αλλά θα πρέπει από τώρα να συζητήσουμε πως θα πρέπει να διασφαλιστούμε από την εξάπλωση των ζωονόσων στην κτηνοτροφία, ώστε να μην μπει ποτέ σε κίνδυνο η φέτα που κατακλύζει τις διεθνείς αγορές και δεσπόζει στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την κτηνοτροφία καλώς ψηφίστηκε και θεσμοθετήθηκε ο κτηνίατρος εκτροφής το προηγούμενο διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί. Αυτός ο κτηνίατρος θα μπορεί να παρακολουθεί στενά την κάθε μονάδα που έχει στην δικαιοδοσία του και να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των ζώων του κοπαδιού , ποιανοσούν και ποιά από αυτά πεθαίνουν. Το έργο του θα συνεπικουρείται από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου όπου θα καταχωρούνται άμεσα όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα αφορούν στην κατάσταση υγείας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Έτσι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν όλα τα στοιχεία του κάθε κοπαδιού σε πραγματικό χρόνο κάτι που θα βοηθάει σε πιο άμεσες αποφάσεις και ενέργειες σε περιπτώσεις όπως αυτή της εξάπλωσης της ευλογιάς.