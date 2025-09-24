Κλαούντια Καρντινάλε: Ο βιασμός στα 17 και ο γιος που μεγάλωσε ως αδερφός της

Η Κλανούντια Καρντινάλε ήταν αναμφισβήτηα, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά.

Ο κόσμος του κινηματογράφου έγινε φτωχότερος, καθώς η εμβληματική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 87 ετών. Η θρυλική σταρ άφησε την τελευταία της πνοή στη Νεμούρ της Γαλλίας, κοντά στο Παρίσι. «Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», δήλωσε ο μάνατζέρ της, Λοράν Σαβρί, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η Κλανούντια Καρντινάλε ήταν αναμφισβήτηα, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά. Με τη χαρακτηριστική της ομορφιά, τη βαθιά μελαγχολική φωνή και την αφοπλιστική της παρουσία, η Καρντινάλε έλαμψε στη μεγάλη οθόνη και συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Ρίτσαρντς Μπρουκς, ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ενώ στάθηκε ισάξια δίπλα σε αστέρες όπως ο Μπερτ Λάνκαστερ, ο Αλέν Ντελόν και ο Χένρι Φόντα.

Πέρα από τη λαμπρή της καριέρα, τη ζωή της σημάδεψε μια προσωπική τραγωδία: έπεσε θύμα βιασμού στα 17 της από έναν Γάλλο κινηματογραφικό παραγωγό με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος. Ο γιος της, Πατρίκ, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1958 στο Λονδίνο. Η Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1938, στην Τύνιδα από τον Φραντσέσκο Καρντινάλε και τη Γιολάντα Γκρέκο, μετανάστες από τη Σικελία. Ήταν η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.