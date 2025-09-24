Κλαούντια Καρντινάλε: Ο βιασμός στα 17 και ο γιος που μεγάλωσε ως αδερφός της

Η Κλανούντια Καρντινάλε ήταν αναμφισβήτηα, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά.
Ο κόσμος του κινηματογράφου έγινε φτωχότερος, καθώς η εμβληματική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 87 ετών. Η θρυλική σταρ άφησε την τελευταία της πνοή στη Νεμούρ της Γαλλίας, κοντά στο Παρίσι.
«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», δήλωσε ο μάνατζέρ της, Λοράν Σαβρί, στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η Κλανούντια Καρντινάλε ήταν αναμφισβήτηα, ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά. Με τη χαρακτηριστική της ομορφιά, τη βαθιά μελαγχολική φωνή και την αφοπλιστική της παρουσία, η Καρντινάλε έλαμψε στη μεγάλη οθόνη και συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Ρίτσαρντς Μπρουκς, ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ενώ στάθηκε ισάξια δίπλα σε αστέρες όπως ο Μπερτ Λάνκαστερ, ο Αλέν Ντελόν και ο Χένρι Φόντα.
Πέρα από τη λαμπρή της καριέρα, τη ζωή της σημάδεψε μια προσωπική τραγωδία: έπεσε θύμα βιασμού στα 17 της από έναν Γάλλο κινηματογραφικό παραγωγό με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος. Ο γιος της, Πατρίκ, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1958 στο Λονδίνο.
Η Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1938, στην Τύνιδα από τον Φραντσέσκο Καρντινάλε και τη Γιολάντα Γκρέκο, μετανάστες από τη Σικελία. Ήταν η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.
Υπό τις τότε συνθήκες, οι γονείς της τον ανέθρεψαν σαν να ήταν μικρότερος αδελφός της. Δεν του αποκάλυψαν την αλήθεια παρά μόνο όταν εκείνος έγινε οκτώ ετών.
Με λίγες επιλογές διαθέσιμες εκείνη την εποχή, η Καρντινάλε αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και να προσπαθήσει να «κερδίσει τα προς το ζην και την ανεξαρτησία της» μέσα από τον κινηματογράφο, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί με τις ταινίες.
Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde το 2017, δήλωσε: «Το έκανα για εκείνον, για τον Πατρίκ, το παιδί που ήθελα να κρατήσω παρά τις περιστάσεις. Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνότυφη. Και χωρίς την παραμικρή διάθεση να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό».
Για να προστατεύσει την καριέρα της και να αποφύγει το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής εγκυμοσύνης, η Καρντινάλε παρουσίασε τον Πατρίκ δημόσια ως τον «μικρότερο αδελφό» της, και την ανατροφή του ανέλαβε η οικογένειά της στη Ρώμη. Αργότερα, ο παραγωγός Φράνκο Κριστάλντι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1966, τον υιοθέτησε.
Ο γιος της, Πατρίκ, σήμερα γνωστός και ως Πατρίτσιο, εργάστηκε ως σχεδιαστής κοσμημάτων στη Νέα Υόρκη.
Την ίδια χρονιά, η γνωριμία της με τον Ιταλό παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι την οδήγησε σε συμβόλαιο με το κινηματογραφικό του στούντιο, Vides Cinematografica (σήμερα Cristaldifilm), και η Κλοντ ξεκίνησε την καριέρα της ως Κλαούντια Καρντινάλε.
