Πάτρα: Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ολοκληρώνει το ταξίδι του- Συναυλία με την Ηρώ το βράδυ της Παρασκευής 24/10

Με τελευταίο σταθμό την Πάτρα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», κορυφώνεται το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, Μετά από μία διαδρομή σε Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Πύργο και Κεφαλονιά το Φεστιβάλ ρίχνει την αυλαία του στην πόλη που το ανέδειξε από την πρώτη του χρονιά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ψυχαγωγίας.

Από το πρωί έως το βράδυ, 09:00 - 13:00 και 17:00 - 21:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας μέσα από ενημερωτικά περίπτερα, παρουσιάσεις και βιωματικές δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της συμμετοχής, της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις για μαθητές και πολίτες:

· Ενημέρωση για την Εθελοντική Αιμοδοσία από το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια»

· Ενημερωτική ομιλία και δειγματοληψία σε ενήλικες από το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών

· Βιωματικές δράσεις για την οπτική αναπηρία από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»

· Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

· Γνωριμία με αθλήματα από το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Ήφαιστος».

Το απόγευμα, 17:30 – 20:30, θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία από το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια» και τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας, ενώ την ίδια ώρα θα λάβει χώρα η Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Αποκατάσταση για τα Άτομα με Αναπηρία», με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Την Ημερίδα θα συντονίσουν η κα Ουλιάνα Ιβάντσικ, Οργανωτική Γραμματέας της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν., και η κα Κωνσταντίνα Τσίχλα, δημοσιογράφος, ενώ στις εισηγήσεις συμμετέχουν:

· Η κα Αλεξάνδρα Σακελλαρίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με ειδικότητα στην ιππασία, με θέμα «Άλογο και Αποκατάσταση»

· Η κα Μαργαρίτα Καραγιώργου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα «Το μαγικό ραβδί στην Πολλαπλή Σκλήρυνση»

· Ο κος Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός και Γενικός Διευθυντής του Σωματείου «Φροντίζω», με θέμα «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους»

· Η κα Θεοδώρα Μπούμπουκα, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ» Πάτρας, με θέμα «Ψυχική Αναπηρία και Στίγμα»

· και η κα Κατερίνα Κωστή–Κολλιοπούλου, Ταμίας και Εκπαιδευμένη Εθελόντρια του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, με θέμα «Η ποιότητα ζωής μετά τον καρκίνο»

Στο πλαίσιο της βραδιάς, θα παρουσιαστεί ένα μικρό βίντεο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρία (διάρκειας ενός λεπτού), από την εθελοντική ομάδα SocialWork4ALL, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αμέσως μετά, θα παρουσιαστούν τα κάτωθι καλλιτεχνικά δρώμενα:

· Απόσπασμα από την παράσταση «Στιγμές από έρωτα» της Ομάδας Κίνησης - Έκφρασης του Φάρου Τυφλών Ελλάδος και απόσπασμα από το ειδυλλιακό δράμα «Γκόλφω» της θεατρικής ομάδας του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

· Παρουσίαση χορών από τους ωφελούμενους του Ε.ΚΑ.ΜΕ./ΑμεΑ Αιγίου

· Παραδοσιακοί χοροί από την Ένωση Κυπρίων Ν. Αχαΐας,

· Χορευτικό δρώμενο από την ομάδα “Al-awde” (η επιστροφή) της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μία ξεχωριστή συναυλία της Ηρώς, με τη φιλική συμμετοχή του Παναγιώτη Μαρκοστάμου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ολοκληρώνει έτσι μια πλούσια εβδομάδα δράσεων και συνεργασιών, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συμπερίληψης, της γνώσης και της κοινής προσπάθειας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. εκφράζει θερμές ευχαριστίες για τη συνδιοργάνωση και τη συμβολή τους, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Δήμο Πατρέων, στον Πολιτιστικό του Οργανισμό και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την ουσιαστική τους στήριξη, στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την αιγίδα αλλά και σε όλους τους φορείς και τις δομές που συμβάλλουν στην οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων και των εκδηλώσεων.