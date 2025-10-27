Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΙΝΕΜΑ

/

Έφυγε από τη ζωή ο Björn Andrésen, το "πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο"

Έφυγε από τη ζωή ο Björn Andrésen, το &q...

Σε ηλικία 70 ετών

Έφυγε από τη ζωή στα 70 χρόνια του ο  Σουηδός ηθοποιός Μπγιορν Άντρεσεν (Björn Andrésen), γνωστός κυρίως για τον εμβληματικό του ρόλο στην ταινία “Θάνατος στη Βενετία” του 1971.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Άντρεσεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για να υποδυθεί τον Τάτζιο, το αγόρι-σύμβολο της ομορφιάς που προκαλεί την εμμονή ενός ηλικιωμένου άνδρα, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντερκ Μπογκάρντ.

Ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει τότε τον Άντρεσεν “το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο” στον Τύπο, ένας τίτλος που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή, όχι όμως χωρίς κόστος, με τον ίδιο αργότερα να μιλά για το πώς η αρνητική του εμπειρία από τη συνεργασία του με τον Βισκόντι επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του.

“Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί”, είχε δηλώσει ο ηθοποιός στον Guardian το 2003. Η δημιουργία της ταινίας, όπως είπε το 2021, “κατέστρεψε τη ζωή μου αρκετά”.

Ο θάνατος του Άντρεσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Kristian Petri και Kristina Lindström, τους συν-σκηνοθέτες της ταινίας “The Most Beautiful Boy in the World”, ενός ντοκιμαντέρ του 2021 για τον ηθοποιό.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τροχαίο στην Ακρωτηρίου

Pink the City 2025 – Η Πάτρα ντύθηκε ξανά στα ροζ για τη ζωή! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στρασβούργο: 8χρονος παγιδεύτηκε κάτω από τραμ- Γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σινεμά Ηθοποιός Λουκίνο Βισκόντι

Culture