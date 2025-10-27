Έφυγε από τη ζωή ο Björn Andrésen, το "πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο"

Έφυγε από τη ζωή στα 70 χρόνια του ο Σουηδός ηθοποιός Μπγιορν Άντρεσεν (Björn Andrésen), γνωστός κυρίως για τον εμβληματικό του ρόλο στην ταινία “Θάνατος στη Βενετία” του 1971.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Άντρεσεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι για να υποδυθεί τον Τάτζιο, το αγόρι-σύμβολο της ομορφιάς που προκαλεί την εμμονή ενός ηλικιωμένου άνδρα, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντερκ Μπογκάρντ.

Ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει τότε τον Άντρεσεν “το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο” στον Τύπο, ένας τίτλος που τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή, όχι όμως χωρίς κόστος, με τον ίδιο αργότερα να μιλά για το πώς η αρνητική του εμπειρία από τη συνεργασία του με τον Βισκόντι επηρέασε το υπόλοιπο της ζωής του.

“Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί”, είχε δηλώσει ο ηθοποιός στον Guardian το 2003. Η δημιουργία της ταινίας, όπως είπε το 2021, “κατέστρεψε τη ζωή μου αρκετά”.