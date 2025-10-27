Στρασβούργο: 8χρονος παγιδεύτηκε κάτω από τραμ- Γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα 8χρονο αγόρι στο Στρασβούργο βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από τραμ το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), όταν το 8χρονο παιδί που κινούνταν με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ήταν με πατίνι, έπεσε στις ράγες της γραμμής C του τραμ. Παρά την άμεση αντίδραση του οδηγού του τραμ, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει έναν περαστικό ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον ανήλικο που βρισκόταν κάτω από το τραμο. Όπως επιβεβαίωσε η Εταιρεία Μεταφορών Στρασβούργου, το παιδί δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το BFMTV.

Δείτε το βίντεο: