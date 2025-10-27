Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στρασβούργο: 8χρονος παγιδεύτηκε κάτω από τραμ- Γλίτωσε χωρίς σοβαρά τραύματα- ΒΙΝΤΕΟ

Στρασβούργο: 8χρονος παγιδεύτηκε κάτω απ...

Αίσιο τέλος στο περιστατικό

Ένα 8χρονο αγόρι στο Στρασβούργο βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από τραμ το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10), όταν το 8χρονο παιδί που κινούνταν με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ήταν με πατίνι, έπεσε στις ράγες της γραμμής C του τραμ. Παρά την άμεση αντίδραση του οδηγού του τραμ, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει έναν περαστικό ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον ανήλικο που βρισκόταν κάτω από το τραμο. Όπως επιβεβαίωσε η Εταιρεία Μεταφορών Στρασβούργου, το παιδί δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με το BFMTV.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν χρειάστηκε να σηκώσουμε το τραμ. Ευτυχώς, υπήρχε ένα κενό που επέτρεψε τη διάσωση του παιδιού» δήλωσε εκπρόσωπος της Εταιρείας Μεταφορών.

Το παιδί απεγκλωβίστηκε άμεσα από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να έχει σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ για περίπου μία ώρα.

Ειδήσεις Τώρα

Προφυλάκιση για έναν από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πήλιο: 64χρονος κυνηγός έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε απόκρημνη πλαγιά

Γκάζι: Κλείνει το κλαμπ έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη- Ανοιχτά ερωτήματα και αδιευκρίνιστα σημεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Στρασβούργο Τραμ Γαλλία

Ειδήσεις