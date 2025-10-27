Pink the City 2025 – Η Πάτρα ντύθηκε ξανά στα ροζ για τη ζωή! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με τεράστια συμμετοχή και συγκίνηση ολοκληρώθηκε το Pink the City 2025, η μεγάλη γιορτή Ζωής, Ελπίδας και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, που διοργάνωσε το Άλμα

Ζωής Ν. Αχαΐας.

Παρά την αναβολή μίας εβδομάδας λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στην Πάτρα, γεμίζοντας το κέντρο της πόλης με ροζ χρώμα, χαμόγελα και μηνύματα αισιοδοξίας, αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών και συνεχίζει:



Το Pink the City 2025 αποτέλεσε την κορύφωση των δράσεων του Οκτωβρίου – του μήνα αφιερωμένου στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον Καρκίνο του Μαστού.



Η εκδήλωση



Την παρουσίαση ανέλαβαν οι Χριστίνα Λαμπίρη και Στέφανος Κωνσταντινίδης, οι οποίοι

με τον ενθουσιασμό και τη ζεστασιά τους μετέδωσαν το μήνυμα της ημέρας: Η πρόληψη

σώζει ζωές!



Χαιρετισμούς απηύθυναν οι:

• Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

• Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Βίβιαν Σαμούρη, Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας

• Ηλίας Θεοδωρόπουλος, Διοικητής 6ης ΥΠΕ

• Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κοινής Ευρωπαϊκής

Δράσης EuCanScreen

• Μαρία Παπαβασιλοπούλου, Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

• Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με

Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής

Διαβάστηκε επίσης χαιρετισμός της Κυριακής Δερεκενάρη, Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης.



Το παρών στη σκηνή έδωσαν, επίσης, οι βουλευτές Σία Αναγνωστοπούλου και Χριστίνα Αλεξοπούλου, απευθύνοντας ένα σύντομο μήνυμα στο κοινό. Ενώ παρευρέθηκαν, παρακολούθησαν και συμμετείχαν βουλευτές, πολιτευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πλήθος συλλόγων, σωματείων,

εταιρειών και επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Στιγμές Συγκίνησης και Ενέργειας



Το κοινό συγκινήθηκε βαθιά με το βιωματικό δρώμενο των Άννας Γουρζή, Κατερίνας Κωστή Κολλιοπούλου, Σοφίας Παπαδογιαννοπούλου και Ηλιάνας Χατζηθεοδώρου, ενώ η

σκηνή πλημμύρισε ενέργεια και χαμόγελα με το χορευτικό δρώμενο του Χρήστου Παγουλάτου και της ομάδας του σε χορογραφία που επιμελήθηκε η Αναστασία

Σπυροπούλου. Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο UP FM, διατηρώντας τον παλμό ζωντανό

μέχρι το τέλος.



Ο Ροζ Περίπατος



Χιλιάδες συμμετέχοντες πλημμύρισαν το κέντρο της Πάτρας στον καθιερωμένο Ροζ Περίπατο, μεταδίδοντας δυναμικά το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η Πάτρα έγινε μία μεγάλη ροζ αγκαλιά, αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη μάχη τους με θάρρος και αξιοπρέπεια.



Ευχαριστίες και Χορηγοί



Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της φετινής δράσης, οι οποίοι με κάθε τρόπο συνέβαλαν στην υλοποίηση και

επιτυχία του Pink the City 2025, καθώς και στη συνέχιση του έργου του Συλλόγου για την υποστήριξη των γυναικών με εμπειρία καρκίνου του μαστού. Ειδικότερα, ευχαριστούμε

θερμά τον Μέγα Χορηγό booktickets.gr καθώς και τον Ασημένιο Χορηγό KIABI. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και

με τη στήριξη του Δήμου Πατρέων.



Υποστηρικτές

6η ΥΠΕ, EuCanScreen, Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ΟΛΠΑ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χορηγοί

• Μέγας Χορηγός: booktickets.gr

• Ασημένιος Χορηγός: KIABI

• Χορηγός Εγγραφών: Super Market Ανδρικόπουλος

• Χορηγός Οδηγού Αυτοεξέτασης: Ιατροδιαγνωστικό Κέντρο BioAnalysis – Βασίλης

Λουλέλης

• Χορηγός Εθελοντών: Ολυμπιακή Ζυθοποιία

• Χορηγός Junior: METCON

• Χορηγοί on Stage: SENDO & INTERCOOL HELLAS

• Χορηγός Διαδρομής: Αρτοποιείο Βασίλης Ραυτόπουλος

• Χορηγός Photobooth: Access Fashion

• Χορηγός Photoframe: Divico Security

• Χορηγός Κοινωνικού Μηνύματος: IRIS Group & KENDRO

Χορηγοί Pink it Up

Μαγνητική Πατρών, El Pack A.E., Φάρμασερβ Lilly

Αρωγοί

Ολυμπία Οδός Α.Ε., Pfizer, Vaktro Scientific, TITAN A.E., AMOENA (Αναστάσιος Μαυρογένης)

Χορηγοί Ειδών & Υπηρεσιών

Δίηχο, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΡΙΝΟΣ, Coffee Island, NESTLE, Αστικές Συγκοινωνίες

Πατρών, My Way Hotel & Events, Rogdaki Events, AMP Είδη Ζαχαροπλαστικής, Taxi Express,

Custom Prints, Michail Simos Graphic Arts & Design, Gemini Films (Κώστας Φασουλάς)

Χορηγοί Pink Map

ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ, Ζαχαροπλαστεία Λότσαρης, Discover Your Way, Le Patron, De Santo CC Bar



Χορηγοί Επικοινωνίας

ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας, THE BEST, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Pelop.gr, Η ΓΝΩΜΗ, UpFM, Patrasevents,

Tempo24, Ράδιο Γάμμα, Flamis.gr, All About Health, Health Daily, The Daily Health,

Healthweb, Virus.com, Αχαϊκή Πολιτεία

Θερμές Ευχαριστίες για:

Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας , τον Πρόεδρο κο Παύλο

Σκούρα και τους εργαζόμενους του Καρναβαλικού Εργαστηρίου.

Το Τμήμα Τροχαίας Πατρών και τον Διοικητή κο Ντεμίρη Χρήστο.

Τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την φροντίδα και την ασφάλεια που

παρέχουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα καταστήματα που φωταγωγήθηκαν: Eyeconcept, Παλλίσανδρος-Νικόλας

Γερασιμόπουλος, Classico, Access Fashion .

Τον Εισαγωγικό και Εμπορικό Σύλλογο Πατρών για τη φωταγώγηση του κτιρίου του στη

πλατεία Γεωργίου.

Τον κο Χρήστο Παγουλάτο, την Αναστασία Σπυροπούλου και την ομάδα τους.

Την ομάδα ΚρουστΑλήτες, υπό την διεύθυνση του Νίκου Φορλίδα και την ομάδα κρουστών

της Ελεύθερης Ορχήστρας.

Περίπτερα – Pink Village



Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες όσους και όσες εμπλούτισαν τις εκδηλώσεις του Pink

the City 2025 με την παρουσία τους στα περίπτερα της διοργάνωσης, στον πεζόδρομο της

Μαιζώνος. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε:

Την Κοινή Ευρωπαϊκή δράση EuCanScreen.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Εργαστήριο Κλινικής Φυσικοθεραπείας & Έρευνας) του

Παν/μίου Πατρών και του Επιστημονικό Τμήματος του Πανελληνίου Συλλόγου

Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ) "Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών".

Το ΚΕΔΜΟΠ«ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ», που εκπροσωπήθηκε από την φοιτητική εθελοντική ομάδα «will

you marrow me» της ΕΕΦΙΕ ΠΑΤΡΩΝ και από την ομάδα “better to marrow” του Τμήματος

Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τις δημιουργούς handmade προϊόντων HER² και FIGOURA lab, όπου μέρος των εσόδων

τους θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Τη NESTLE για την διάθεση Fitness® bars & παιδικών δημητριακών TRIX® .

Tην κα Αθανασία Ανδρουλιδάκη με τον παιδικό σταθμό ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ, για την παιδική

γωνιά των μικρών μας συμμετεχόντων.

Την Άννα Μαρία Ρογδάκη και την Rogdaki Events.

Την ΟΛΥΜΠIΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟIIΑ Α.Ε. για την διάθεση του δροσερού αναψυκτικού Pink

Grapefruit-Σαγκουίνι.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΡΙΝΟΣ.

Την εθελόντριά μας κ. Αδαμαντία Μπαξιβάνη, για τα γλυκά που προσέφερε απλόχερα.

Τέλος ευχαριστούμε… τους 300 εθελοντές και εθελόντριες μας!

Ραντεβού το 2026

Το Pink the City ανανεώνει το ραντεβού του με όλους τους φίλους, εθελοντές και

υποστηρικτές για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Όλοι παρόντες, για να συνεχίσουμε να δίνουμε χρώμα, δύναμη και φωνή στη Ζωή!

Διοργάνωση:

Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Γιατί η Πρόληψη σώζει Ζωές