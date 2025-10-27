Αντίο στην παλιά ηθοποιό Τζουν Λόκχαρτ που έσβησε σε ηλικία 100 ετών

Η June Lockhart στο ξεκίνημα της είχε παίξει πλάι στην Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία "Meet Me in St. Louis" - Κατόπιν έπαιξε στις σειρές «Χαμένοι στο Διάστημα» και «Λάσι»
H Aμερικανίδα ηθοποιός June Lockhart-Τζουν Λόκχαρτ που ήταν γεννημένη στη Ν. Υόρκη στις 25 Ιουνίου του 1925 και είχε ξεκινήσει την κινηματογραφική της καριέρα τις δεκαετίες του 1930 & 1940 σε ταινίες όπως "A Christmas Carol" και "Meet Me in St. Louis", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ακριβώς 100 ετών στις 23 Οκτωβρίου 2025.
Όπως έγραψε το flix.gr, αντί για λουλούδια, η οικογένεια της Λόκχαρτ εξέφρασε την επιθυμία να γίνουν δωρεές στα ιδρύματα The Actors Fund, ProPublica και International Hearing Dog, Inc.
Η Τζουν Λόκχαρτ καθιερώθηκε στις δεκαετίες του 1950 & 1960 με τους ρόλους της στις σειρές «Χαμένοι στο Διάστημα» (1965-68), «Λάσι» που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και αγπητή στο κοινό, καθώς και στην ταινία «Το τραγούδι της αγάπης» («Meet Me in St. Louis») του 1944 σε σκηνοθεσία Βινσέντε Μινέλι όπου πρωταγωνιστούσε η Τζούντι Γκάρλαντ. Η Λόκχαρτ πέθανε από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.
Η όμορφη ηθοποιός έγινε γνωστή από την ερμηνεία της ως Ρουθ Μάρτιν, θετή μητέρα του Τίμι, στη σειρά του CBS «Λάσι», (1958 - 1964). Ανέλαβε τον ρόλο από την Κλόρις Λίτσμαν, όταν η οικογένεια Μάρτιν μετακόμισε στη φάρμα όπου ζούσε το πασίγνωστο κόλεϊ και έγινε ανάδοχη τόσο του ορφανού Τίμι όσο και της Λάσι.
Πριν από τη συμμετοχή της στη τηλεοπτική σειρά, η Λόκχαρτ είχε εμφανιστεί στην ταινία «Son of Lassie» ως Πρισίλα, εγγονή του Δούκα του Ράντλινγκ.
Στη συνέχεια, όπως γράφει το flix.gr, η εκλιπούσα ηθοποιός ενσάρκωσε το ρόλο της Δρ. Μορίν Ρόμπινσον στη σειρά του CBS «Χαμένοι στο Διάστημα-Lost in Space» από το 1965 έως το 1968. Υποδύθηκε μια βιοχημικό, μητέρα τριών παιδιών, η οποία, μαζί με την οικογένειά της, «ναυαγεί» στο διάστημα.
Η πρώτη της κινηματογραφική δουλειά, σε μικρή ηλικία ήταν η χριστουγεννιάτικη ταινία "A Christmas Carol" βασισμένη στο βιβλίο του Κάρολου Ντίκενς, το 1938 όπου ο Ρέτζιναλντ Όουεν έκανε τον Εμπενίζερ Σκρουτζ.
Επίσης το 1941 είχε παίξει στην ταινία «Sergeant York-Ο Λοχίας Γιορκ» σε σκηνοθεσία Χάουαρντ Χοκς όπου πρωταγωνιστούσε ο σπουδαίος Γκάρι Κούπερ, ταινία που του είχε χαρίσει και το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου.
«Στα γυρίσματα της «Λάσι», έπαιζα Scrabble με τον κομμωτή μου και το συνεργείο», είχε δηλώσει η ίδια στο περιοδικό Closer το 2024. Η Λόκχαρτ, είχε επίσης αναφέρει ότι το «Χαμένοι στο Διάστημα» ήταν το αγαπημένο της πρότζεκτ, σύμφωνα με το Variety.
Σε μια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν 8 δεκαετίες, η Τζουν Λόκχαρτ εμφανίστηκε σε δεκάδες σειρές και ταινίες, καθώς εργαζόταν μέχρι τα 80 της. Έπαιξε στα «Petticoat Junction», «General Hospital» και «Beverly Hills 90210», ενώ έκανε guest εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Beverly Hillbillies», «Happy Days», «Full House», «Roseanne» και «Grey’s Anatomy». Τη δεκαετία του 1950 έκανε επίσης guest εμφανίσεις σε αρκετές γουέστερν σειρές, όπως «Wagon Train», «Cimarron City», «Gunsmoke», «Have Gun - Will Travel» και «Rawhide».
Τέλος να αναφέρουμε πως η Λόκχαρτ προερχόταν καλλιτεχνική οικογένεια καθώς και οι δύο γονείς της, ήσαν ηθοποιοί, οι Τζιν Λόκχαρτ και Κάθλιν Λόκχαρτ. Μάλιστα το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το έκανε σε ηλικία 13 ετών, πρωταγωνιστώντας μαζί τους στην ταινία που προσναφέραμε, σε σκηνοθεσία του Έντουιν Λ. Μάριν, την «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (A Christmas Carol), το 1938, όπου υποδύθηκε τη Μπελίντα Κράτσιτ.
Η Λόκχαρτ ήταν υποψήφια για δύο τηλεοπτικά βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων, ένα για τον τίτλο της Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στη «Λάσι». Τιμήθηκε επίσης με δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ - ένα για την καριέρα της στον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση. Είχε προηγουμένως λάβει ένα θεατρικό Βραβείο Tony Εξαιρετικής Ερμηνείας Νέας Ηθοποιού για τον ρόλο της στο Μπρόντγουεϊ, στο έργο «For Love or Money» το 1948.
