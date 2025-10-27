Αντίο στην παλιά ηθοποιό Τζουν Λόκχαρτ που έσβησε σε ηλικία 100 ετών

H Aμερικανίδα ηθοποιός June Lockhart-Τζουν Λόκχαρτ που ήταν γεννημένη στη Ν. Υόρκη στις 25 Ιουνίου του 1925 και είχε ξεκινήσει την κινηματογραφική της καριέρα τις δεκαετίες του 1930 & 1940 σε ταινίες όπως "A Christmas Carol" και "Meet Me in St. Louis", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ακριβώς 100 ετών στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Όπως έγραψε το flix.gr, αντί για λουλούδια, η οικογένεια της Λόκχαρτ εξέφρασε την επιθυμία να γίνουν δωρεές στα ιδρύματα The Actors Fund, ProPublica και International Hearing Dog, Inc.

Η Τζουν Λόκχαρτ καθιερώθηκε στις δεκαετίες του 1950 & 1960 με τους ρόλους της στις σειρές «Χαμένοι στο Διάστημα» (1965-68), «Λάσι» που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και αγπητή στο κοινό, καθώς και στην ταινία «Το τραγούδι της αγάπης» («Meet Me in St. Louis») του 1944 σε σκηνοθεσία Βινσέντε Μινέλι όπου πρωταγωνιστούσε η Τζούντι Γκάρλαντ. Η Λόκχαρτ πέθανε από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η όμορφη ηθοποιός έγινε γνωστή από την ερμηνεία της ως Ρουθ Μάρτιν, θετή μητέρα του Τίμι, στη σειρά του CBS «Λάσι», (1958 - 1964). Ανέλαβε τον ρόλο από την Κλόρις Λίτσμαν, όταν η οικογένεια Μάρτιν μετακόμισε στη φάρμα όπου ζούσε το πασίγνωστο κόλεϊ και έγινε ανάδοχη τόσο του ορφανού Τίμι όσο και της Λάσι.

Πριν από τη συμμετοχή της στη τηλεοπτική σειρά, η Λόκχαρτ είχε εμφανιστεί στην ταινία «Son of Lassie» ως Πρισίλα, εγγονή του Δούκα του Ράντλινγκ.

Στη συνέχεια, όπως γράφει το flix.gr, η εκλιπούσα ηθοποιός ενσάρκωσε το ρόλο της Δρ. Μορίν Ρόμπινσον στη σειρά του CBS «Χαμένοι στο Διάστημα-Lost in Space» από το 1965 έως το 1968. Υποδύθηκε μια βιοχημικό, μητέρα τριών παιδιών, η οποία, μαζί με την οικογένειά της, «ναυαγεί» στο διάστημα.