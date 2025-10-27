Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος - Τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από πατίνι

Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 11χρονο παιδί στα Χανιά μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με το πατίνι του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (26.10.2025) όταν ο 11χρονος βγήκε βόλτα με το πατίνι του. Για άγνωστο λόγο, έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων.

Σύμφωνα με το patris.gr το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού οι γιατροί το διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργείο. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτηση η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 11χρονο στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.