Ο 19χρονος καλλιτέχνης από το Αγρίνιο, Θοδωρής Κουτσουπιάς ξεχώρισε στα knockouts και συνεχίζει στο The Voice

Ο 19χρονος τραγουδιστής Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο, όπως είδαμε στο The Voice of Greece το περασμένο Σάββατο 29/11/2025, τα πήγε θαυμάσια στη φάση των knockouts. Τραγούδησε το αγαπημένο παραδοσιακό κομμάτι «Να ‘Σαν τα Νιάτα Δυο Φορές» παίζοντας συνάμα λαούτο και ήταν αυτός που πήρε την πολυπόθητη πρόκριση για την επόμενη διαγωνιστική φάση του «The Voice of Greece», τα battles.

Ο 19χρονος Θοδωρής Κουτσουπιάς, είχε στο στούντιο την οικογένεια του για να τον στηρίξει και όπως ο ίδιος δήλωσε "η παράδοση είναι η ζωή μου". Ασχολείται με τη μουσική από την παιδική του ηλικία και πραγματικά πάνω στη σκηνή του The Voice έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ερμηνεύοντας το παραδοσιακό τραγούδι «Να' σαν τα νιάτα δυο φορές» με την κόουτς Έλενα Παπαρίζου να τον επιλέγει να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

Μαζί με τον Θοδωρή Κουτσουπιά διαγωνίστηκε στα knockouts, ο ταλαντούχος Πατρινός καλλιτέχνης Ζήσης Τρίγκας που τραγούδησε όμορφα και με αυτοπεποίθηση στη σκηνή το κομμάτι «Τίποτα εσύ» του Κωνσταντίνου Αργυρού, και ο Τάσος Παντζαρτζής από το Κιλκίς που ερμήνευσε το «Ίσως», του Γιάννη Βαρδή, οι οποίοι ωστόσο δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Η Έλενα Παπαρίζου, φανερά συγκινημένη, ανέβηκε στην σκηνή αγκαλιάζοντας και συγχαίροντας, τόσο τον Θοδωρή Κουτσουπιά από το Αγρίνιο όσο και τα άλλα δύο παιδιά.

Απευθυνόμενη δε στον 19χρονο Αγρινιώτη καλλιτέχνη η Έλενα Παπαρίζου ανέφερε: «Θαυμάζω πολύ όσα κάνεις, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα γενικότερα. Μου αρέσεις πάρα πολύ και μου αρέσει που έχεις τόσο καθαρή ψυχή».

*Στο The Voice of Greece, στη φάση των knockouts είδαμε την Κυριακή 30/11 και την Πατρινή Σοφία Δουκλιά από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη που τραγούδησε το κομμάτι "Rise up", ωστόσο στην επόμενη φάση πέρασε η Ελένη Καλαβίτη που είπε το κομμάτι «Μια Φορά κι Έναν Καιρό».