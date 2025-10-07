Ο Πατρινός Ζήσης Τρίγκας ξεχώρισε στο The Voice και κέρδισε την Παπαρίζου

Ο Πατρινός που μάγεψε τη σκηνή του The Voice
Στα Blind Auditions του The Voice βρέθηκε ο 25χρονος Πατρινός Ζήσης Τρίγκας.
Τραγουδώντας το τραγούδι «Χιλιόμετρα» έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει την καρέκλα της και να γίνει η coach του.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο παρελθόν συμμετείχε στην ηχογράφηση των παιδικών τραγουδιών της σειράς “Ζουζούνια”.
