Ο Πατρινός Ζήσης Τρίγκας ξεχώρισε στο The Voice και κέρδισε την Παπαρίζου

Ο Πατρινός Ζήσης Τρίγκας ξεχώρισε στο Th...

Ο Πατρινός που μάγεψε τη σκηνή του The Voice

Στα Blind Auditions του The Voice βρέθηκε ο 25χρονος Πατρινός Ζήσης Τρίγκας.

Τραγουδώντας το τραγούδι «Χιλιόμετρα» έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει την καρέκλα της και να γίνει η coach του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο παρελθόν συμμετείχε στην ηχογράφηση των παιδικών τραγουδιών της σειράς “Ζουζούνια”.

