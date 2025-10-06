Τρεις συμμετοχές από Δυτ. Ελλάδα στο φετινό The Voice of Greece - Δείτε πώς πήγαν

Τραγούδησαν ο Ζήσης Τρίγκας από την Πάτρα, η Αλεξάνδρα Σαλίαϊ από την Ακράτα και ο Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο
Στο φετινό The Voice of Greece, είδαμε συμμετοχές από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου 4-10-2025.
Ο 25χρονος Ζήσης Τρίγκας που όπως διαβάσαμε, πιτσιρίκος πριν από 14 χρόνια είχε παίξει στο παιδικό μιούζικαλ "Ακαντού" με τα δημοφιλέστατα Ζουζούνια στο Θέατρο Αλίκη εναλλάξ με τον Κωνσταντινό Βάγια, πήρε μέρος στις blind auditions ερμηνεύοντας το κομμάτι "Χιλιόμετρα" του APON και έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει την καρέκλα της να τον δει και έτσι μπήκε στην ομάδα της και θα είναι η coach του.
Μία ακόμα συμμετοχή ήταν η Αλεξάνδρα Σαλίαϊ που ερμήνευσε το ξένο κομμάτι "At Last". Η 19χρονη κοπέλα Αλβανικής καταγωγής, που η οικογένεια της ζει στην όμορφη Ακράτα του ν. Αχαΐας, τα πήγε επίσης καλά και έκανε δύο κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες της να την δουν, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα, με τη νεαρή κοπέλα που είπε να αφήσει τη δουλειά που είχε στο περίπτερο & να κυνηγήσει το όνειρο της στη μουσική, να επιλέγει ως coach της για να συνεχίσει στην επόμενη φάση, τον Χρήστο Μάστορα.
Tέλος στο φετινό The Voice of Greece, το 11ο κατά σειρά, είδαμε τον 19χρονο Αγρινιώτη Θοδωρή Κουτσουπιά που έπαιξε μάλιστα επί σκηνής και λαούτο, ο οποίος επέλεξε να ερμηνεύσει ένα παραδοσιακό τραγούδι, την «Παπαδοπούλα Λεβεντονιά» και ξεσήκωσε ενώ από τους κριτές γύρισαν την καρέκλα τους η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι οποίοι και τον διεκδίκησαν με τον Θοδωρή Κουτσουπιά να πηγαίνει στο τέλος στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.
Το The Voice of Greece παρουσιάζει και φέτος στον Σκάι ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr