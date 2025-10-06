Τρεις συμμετοχές από Δυτ. Ελλάδα στο φετινό The Voice of Greece - Δείτε πώς πήγαν

Στο φετινό The Voice of Greece, είδαμε συμμετοχές από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου 4-10-2025.

Ο 25χρονος Ζήσης Τρίγκας που όπως διαβάσαμε, πιτσιρίκος πριν από 14 χρόνια είχε παίξει στο παιδικό μιούζικαλ "Ακαντού" με τα δημοφιλέστατα Ζουζούνια στο Θέατρο Αλίκη εναλλάξ με τον Κωνσταντινό Βάγια, πήρε μέρος στις blind auditions ερμηνεύοντας το κομμάτι "Χιλιόμετρα" του APON και έκανε την Έλενα Παπαρίζου να γυρίσει την καρέκλα της να τον δει και έτσι μπήκε στην ομάδα της και θα είναι η coach του.

Μία ακόμα συμμετοχή ήταν η Αλεξάνδρα Σαλίαϊ που ερμήνευσε το ξένο κομμάτι "At Last". Η 19χρονη κοπέλα Αλβανικής καταγωγής, που η οικογένεια της ζει στην όμορφη Ακράτα του ν. Αχαΐας, τα πήγε επίσης καλά και έκανε δύο κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες της να την δουν, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα, με τη νεαρή κοπέλα που είπε να αφήσει τη δουλειά που είχε στο περίπτερο & να κυνηγήσει το όνειρο της στη μουσική, να επιλέγει ως coach της για να συνεχίσει στην επόμενη φάση, τον Χρήστο Μάστορα.