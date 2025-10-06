Πάτρα: Γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ από σκιαγραφικό

Αλεργικό σοκ από σκιαγραφικό σε αξονική στην Πάτρα, υπέστη μια γυναίκα, όπως περιγράφει η ίδια την περιπέτεια της.

Βλέποντας την τραγική είδηση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να μη σοκαριστεί. Η σκέψη πως και η ίδια θα μπορούσε, όπως αναφέρει, να είχε χάσει τη ζωή της κάτω από παρόμοιες συνθήκες, την ταρακούνησε. Όλα συνέβησαν στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας απλής εξέτασης ρουτίνας – μιας αξονικής στεφανιογραφίας – στην Πάτρα, όπως υποστηρίζει.

«Δεν είχα κανένα σύμπτωμα, ήταν καθαρά προληπτικός έλεγχος. Συνηθίζω να κάνω τέτοιες εξετάσεις για να παρακολουθώ την υγεία μου, και αυτή τη φορά έκανα αξονική στεφανιογραφία με χρήση σκιαγραφικού», περιγράφει.

Η γυναίκα από την Πάτρα περιγράφει στην «Πολιτεία» όσα της συνέβησαν: «Με πήρα αρχικά στο γραφείο και μου ζήτησαν ιστορικό. Με ρώτησαν αν έχω κάποια αλλεργία και φυσικά τους απάντησα αρνητικά, αφού και στο παρελθόν είχα κάνει παρόμοιες εξετάσεις χωρίς να αντιμετωπίσω πρόβλημα. Μπήκαμε στον θάλαμο, μου έβαλαν πεταλούδα και με ενημέρωσαν τυπικά πώς θα νιώσω μία μικρή αναστάτωση, σαν «ταραχή» όταν μπει το σκιαγραφικό. Ξεκινά το μηχάνημα και προς το τέλος… βάζουν το φάρμακο. Εκείνη την στιγμή ένιωσα σαν να με χτυπά ηλεκτρικό ρεύμα. Με έπιασε δε και φτέρνισμα ενώ άρχισα να έχω φαγούρα στις παλάμες».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, η γυναίκα ντύθηκε, σηκώθηκε και όπως κοιτάχτηκε σε ένα τζάμι μέσα στον χώρο, βλέπει το πρόσωπό της κατακόκκινο και πρησμένο. Βάζει τις φωνές τρομοκρατημένη. Μία υπάλληλος της προτείνει να της δώσει «ξοζάλ» όμως η γυναίκα διαπιστώνει πώς αρχίζει και νιώθει έντονο πρήξιμο ακόμη και στο λαιμό. «Η φωνή μου έκλεινε, άρχισαν να φωνάζω ότι…. «δεν θέλω να φύγω από την ζωή»! Ενιωθα ότι πέθαινα. Εκλειναν και τα μάτια μου. Ξαναφώναξα πώς δεν θέλω να φύγω από την ζωή. Παρακαλούσα για βοήθεια. Δεν ερχόταν κανείς. Τηλεφωνώ στον σύζυγό μου κα στη συνέχεια στην αδελφή μου η οποία είναι γιατρός σε Νοσοκομείο της Πάτρας. Η αδελφή μου βάζει στριγγλιές και μου λέει για αδρεναλίνη. Καλεί και τη Μονάδα στο ΕΚΑΒ. Η γυναίκα που ήταν εκεί μου λέει να κατεβάσω το παντελόνι μου και όντως μου κάνει μία ένεση αδρεναλίνης. Εχω ταραχή, νιώθω ότι θα πεθάνω. Ακουσα έναν γιατρό που είχε έρθει και με είδε και έλεγε κάτι για την σταφυλή στο λαιμό μου. Είχε διογκωθεί και έκλεινε τον λαιμό μου. Τα πάντα είχαν πρηστεί»!

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας». Νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες, έλαβε εξιτήριο, όμως κάτι δεν πήγε καλά στην ανάρρωσή της και απαιτήθηκε να νοσηλευθεί άλλη μία ημέρα στο Νοσοκομείο Ρίου.

Όπως είπε για αρκετή ώρα νόμιζε ότι δεν θα τα καταφέρει και θα χάσει την ζωή της. Απευθύνθηκε σε δικηγόρο, της πρότειναν να κάνει αγωγή, όμως είναι κάτι που δεν επιθυμεί. «Δεν με ενδιαφέρει να πάρω χρήματα, το μόνο που με νοιάζει είναι να μην κινδυνεύει ο κόσμος» δηλώνει.