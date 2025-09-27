Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

«The Voice»: Η Klavdia μάγεψε τους κριτές με την «Αστερομάτα»

«The Voice»: Η Klavdia μάγεψε τους κριτέ...

Η εντυπωσιακή Klavdia συνεπήρε κοινό και κριτές στην επιστροφή της στο πλατό

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου 27.09.2025 το μουσικό σόου «The Voice», με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, με την Klavdia να εμφανίζεται και πάλι στη σκηνή.

Οι coaches του «The Voice», δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης -ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό κατά την εμφάνισή του μετά την περιπέτεια με τη νοσηλεία του σε ψυχιατρείο και ο Πάνος Μουζουράκης πήραν τη θέση τους και ξεκίνησε το σόου.

Μετά το θερμό καλωσόρισμα στο κοινό και στους τέσσερις coaches, ο παρουσιαστής είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη.

Στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα η Klavdia, η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2023, θυμίζοντας σε όλους την πρώτη της συμμετοχή στο «The Voice» πριν από λίγα χρόνια.

Οι coaches γύρισαν αμέσως τις καρέκλες τους, ενώ η Έλενα Παπαρίζου δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της για την αναπάντεχη επιστροφή της Klavdia στο πλατό του μουσικού σόου, με μία εντυπωσιακή επανελτέρεση του «Roxanne».

“Και η ιστορία επαναλαμβάνεται” αναφώνησε πρώτος ο Πάνος Μουρουζάκης με την Έλενα Παπαρίζου να συμπληρώνει πως “μα είναι απίστευτο! Η ιστορία επαναλαμβάνεται, πραγματικά. Το ίδιο τραγούδι, το ίδιο υπέροχο πλάσμα. Εντελώς deja vu”.

 Η Klavdia στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την 6η θέση.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Νέα Εθνική Οδό- Πανικός στο ρεύμα προς Ρίο

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

Στα περσινά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης- Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση στην αγορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κλαυδία The Voice

Spotlight