Αχαΐα: Βρέθηκε σώος ο 27χρονος- Τον έψαχναν με Silver Alert

Αίσο τέλος στην εξαφάνιση του 27χρονου που έψαχναν οι οικείοι του και είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Silver Alert, η περιπέτεια έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο 27χρονος, βρίσκεται πλέον κοντά στα οικεία του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος, όπως αναφέρει η Γραμμή Ζωής, "εξαφανίστηκε στην περιοχή του Καταστήματος Κράτησης Πατρών, στην Πάτρα, το απόγευμα της 24/11/25.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, όπως αναφέρει ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 27/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, την 30/11/2025, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή του. Ο 27χρονος, εντοπίστηκε περιπλανώμενος στην περιοχή Λάππα Δυτικής Αχαΐας, από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Μετά τις τυπικές διαδικασίες, επέστρεψε σώος στην οικογένειά του".