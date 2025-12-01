Back to Top
Αχαΐα: Βρέθηκε σώος ο 27χρονος- Τον έψαχναν με Silver Alert

Είχε εξαφανιστεί στην περιοχή του Καταστήματος Κράτησης Πατρών

Αίσο τέλος στην εξαφάνιση του 27χρονου που έψαχναν οι οικείοι του και είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Silver Alert,  η περιπέτεια  έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο 27χρονος, βρίσκεται πλέον κοντά στα οικεία του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος, όπως αναφέρει η Γραμμή Ζωής, "εξαφανίστηκε στην περιοχή του Καταστήματος Κράτησης Πατρών, στην Πάτρα, το απόγευμα της 24/11/25.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, όπως αναφέρει ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 27/11/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, την 30/11/2025, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή του. Ο 27χρονος, εντοπίστηκε περιπλανώμενος στην περιοχή Λάππα Δυτικής Αχαΐας, από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Μετά τις τυπικές διαδικασίες, επέστρεψε σώος στην οικογένειά του".

