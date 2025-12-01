Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Βασίλη Καρβουνιάρη

Βαθιά συγκίνηση επικρατεί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας από την απώλεια του Βασίλη Καρβουνιάρη, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως οδηγός λεωφορείων.

Ήταν γνωστός για την εργατικότητα και την ευσυνειδησία του, καθώς και για τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούσε με τους συναδέλφους του. Με τη σύζυγό του, Όλγα, απέκτησαν δύο γιους, τον Δημήτρη και τον Νίκο, και είχε την τύχη να δει τέσσερα εγγόνια.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.