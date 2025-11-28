Πάτρα: Βιωματικά εργαστήρια στη "Μέριμνα" την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα" στην Πάτρα διοργανώνει μία σειρά βιωματικών εργαστηρίων με στόχο την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας σε ζητήματα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Τα εργαστήρια που θα γίνουν την Τετάρτη 3/12/2025 από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Μέριμνας στο Άλσος Γηροκομείου, περιλαμβάνουν δραστηριότητες και ασκήσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν: τη διαδικασία της θεραπείας μέσα από την τέχνη, τις δυσκολίες που καλούνται να υπερκεράσουν οι ωφελούμενοι του Κέντρου Η Μέριμνα, καθώς & την αξία της ισότιμης συμμετοχής.

Μέσα από τις ομαδικές δράσεις οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ουσιαστική κατανόηση των δυνατοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία που εξυπηρετεί το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο "Η Μέριμνα".

Ελάτε να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε και να δημιουργήσουμε μαζί μία πιο συμπεριληπτική κοινότητα, προτρέπει η σχετική πρόσκληση της "Μέριμνας" για τη συγκεκριμένη δράση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

*Πρόεδρος του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου (Θ.Π.Κ.) «Η Μέριμνα» στην Πάτρα είναι ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος.