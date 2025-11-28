Κουρά Μοναχού στην Ιερὰ Μητρόπολη Πατρών

Ένας ἀκόμη Μοναχὸς προσετέθη στη δύναμη της Ιερά και σεβασμίας Μονής της Παναγίας Γηροκομητίσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Η κουρὰ του νέου Μοναχού πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανυκτικὸ & συγκινητικὸ στὸ Καθολικὸ της ιστορικής Ιερᾶς Μονής, απὸ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινό, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, και με τη συμμετοχῇ του Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης, Αρχιμανδρίτου π. Συμεών καὶ τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, καθώς καὶ ἄλλων κληρικῶν.

Στὸν νέο Μοναχὸ (κατὰ κόσμον Γεώργιο Τσέλο), ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἔδωσε το όνομα Ευστάθιος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου & του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, τὸν ὁποῖο ο σεβασμιότατος χαρακτήρισε ἀδάμαντα τῆς Ἱεραρχίας καὶ κόσμημα καὶ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐμνήσθη δὲ ὅτι τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιο, ἔκειρε Μοναχὸν και χειροτόνησε Διάκονον καὶ Πρεσβύτερον, ὁ Πατρεὺς, μακαριστὸς Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.