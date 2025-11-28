Κουρά Μοναχού στην Ιερὰ Μητρόπολη Πατρών

Πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης - Στον νέο Μοναχὸ (κατὰ κόσμο Γεώργιο Τσέλο), ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών έδωσε το όνομα Ευστάθιος
Ένας ἀκόμη Μοναχὸς προσετέθη στη δύναμη της Ιερά και σεβασμίας Μονής της Παναγίας Γηροκομητίσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
Η κουρὰ του νέου Μοναχού πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανυκτικὸ & συγκινητικὸ στὸ Καθολικὸ της ιστορικής Ιερᾶς Μονής, απὸ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινό, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, και με τη συμμετοχῇ του Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης, Αρχιμανδρίτου π. Συμεών καὶ τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, καθώς καὶ ἄλλων κληρικῶν.
Στὸν νέο Μοναχὸ (κατὰ κόσμον Γεώργιο Τσέλο), ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἔδωσε το όνομα Ευστάθιος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου & του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, τὸν ὁποῖο ο σεβασμιότατος χαρακτήρισε ἀδάμαντα τῆς Ἱεραρχίας καὶ κόσμημα καὶ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐμνήσθη δὲ ὅτι τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιο, ἔκειρε Μοναχὸν και χειροτόνησε Διάκονον καὶ Πρεσβύτερον, ὁ Πατρεὺς, μακαριστὸς Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.
Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, μίλησε με θερμὰ λόγια για τον νέο Μοναχὸ & του συνέστησε να μιμείται στη ζωή του, τη σταθερότητα στὴν πίστη καὶ στὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου καὶ νὰ ἀκολουθεί τόν ἐνάρετον καὶ ἅγιον βίον, μιμούμενος στὴν ἀγιότητα βίου, τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιο.
