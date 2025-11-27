Πρωτοκλήτεια 2025: Οι ξεχωριστοί Χαιρετισμοί του Αγίου Ανδρέου Πατρών

Με ιερὰ κατάνυξη τελέστηκε η Ακολουθία των Χαιρετισμών προς τον Πρωτόκλητον Απόστολον Ανδρέα, στον νέο Ιερὸ Ναό του στην Πάτρα, χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, το απόγευμα της Τετάρτης 26/11/2025 στο πλαίσιο των φετινών Πρωτοκλητείων.

Τοὺς Ὕμνους ἀπέδωσαν, ἡ χορωδία «Πανύμνητος», μὲ χοράρχη την κα Ἀφροδίτη Χρυσανθακοπούλου, η χορωδία των Μαθητῶν τοῦ Δημοτικού Σχολείου Δεμενίκων καὶ ἡ χορωδία τοῦ 14ου Γυμνασίου, ἀπὸ τὶς Ἰτιὲς Πατρών.

Οἱ Χαιρετισμοὶ στὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα εἶναι ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Δικηγόρου τῶν Πατρῶν Ἠλία Μπογδανοπούλου, τὸ ἔτος 1967 τῇ εὐλογίᾳ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Κωνσταν τίνου καὶ τὴ ἐγκρίσει τῆς Ἱεράς Συνόδου της Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ἔτει 1968.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στὸ κήρυγμά του μίλησε για τον Απόστολο Ἀνδρέα καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ Χιαστοῦ Σταυροῦ τελείωσιν του καὶ ἀναφέρθηκε στον ποιητὴ τῶν Ὕμνων καὶ τῶν Χαιρετισμών πρὸς τὸν ἍγιονἈνδρέα, τον μακαριστό Ἠλίαν Μπογδανόπουλο, στὴν βαθειὰ πνευματική του σχέση μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρών & κυρίως κατὰ τὴν Ἐπανακομιδὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐν Πάτραις, τὸ ἔτος 1964.

Ἐπίσης ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, εὐχαρίστησε & επαίνεσε τὴν χορωδία «Πανύμνητος», τὸν ἀνδρικὸ βυζαν τινὸ Χορὸ καὶ τοὺς χοροὺς τῶν μαθητῶν του Δημοτικοῦ Σχολείου καὶ τοῦ Γυμνασίου & ιδιαιτέρως τὶς Διευθύντριες καὶ τὶς Καθηγήτριες Μουσικῆς τῶν Σχολείων καθώς και τοὺς Γονεῖς τῶν Μαθητῶν.

Εὐχήθηκε στὰ παιδιὰ καλὴ πρόοδο καὶ σὲ ὅλους πᾶσαν εὐλογία καὶ χάριν παρὰ Κυρίου δια πρεσβειῶν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου του Πρωτοκλήτου, σὲ ὅλους δέ έδωσε ἀπὸ μία εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.