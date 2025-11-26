Πρωτοκλήτεια 2025: Απόψε στο νέο Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου η μουσική εκδήλωση "Ανδρέαν Μέλπω"

Τα Πρωτοκλήτεια 2025 συνεχίζονται απόψε Τετάρτη 26/11/2025 μετά τις 6 το απόγευμα στο νέο Ιερό Ναό του Πολιούχου των Πατρών, Αγίου Ανδρέου, με τους Χαιρετισμούς εις τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα (ποίημα του αειμνήστου Ηλία Μπογδανόπουλου) όπου θα ψάλλει η Γυναικεία & νεανική Βυζαντινή χορωδία «Πανύμνητος» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της μαέστρου Αφροδίτης Χρυσανθακοπούλου.

"Ανδρέαν Μέλπω", τιτλοφορείται η μουσική, θρησκευτική εκδήλωση όπου θα συμμετάσχει & ο Βυζαντινός ανδρικός χορός "Απόστολος Ανδρέας" με χοράρχη τον ιεροψάλτη και καθηγητή θεολόγο & περιφερειακό σύμβουλο Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση, το Δημοτικό σχολείο Δεμενίκων & το 14ο Γυμνάσιο Λεύκας Πατρών.

Η ιερά ακολουθία των Χαιρετισμών στον Απόστολο Ανδρέα όπως προείπαμε, αποτελεί έργο του αείμνηστου Ηλία Μπογδανόπουλου και πάντα ψάλλεται στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων. Ο Ηλίας Μπογδανόπουλος είχε γεννηθεί στην Πάτρα από τον Στέφανο και την Ολυμπία & ο πατέρας του ήταν Ηπειρώτης, τεχνίτης της πέτρας (λιθοξόος).

Το υμνογραφικό έργο του άρχισε επ’ ευκαιρία της εκ Ρώμης επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Πολιούχου των Πατρέων Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου (1964), όπου υπήρξε ο κύριος διεκπεραιωτής της σχετικής αλληλογραφίας του Δήμου Πατρέων μετά του Βατικανού. Κατόπιν ο Ηλίας Μπογδανόπουλος συνέθεσε τη πρώτη του ασματική ακολουθία («Ιερά Ακολουθία Εσπερινού, Όρθρου και Χαιρετισμών εις την Ανακομιδήν της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου»).

Το 1973 τιμήθηκε με το οφφίκιο του Άρχοντος Υμνογράφου της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Απεβίωσε τον Οκτώβριο του 1978 στο Λονδίνο. Να προσθέσουμε πως ο σημαντικός αυτός άνθρωπος της πόλεως των Πατρών είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1943. Σύζυγός του ήταν η Θεοδώρα Καρπέτα, εκπαιδευτικός, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, την Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο και την Χρύσα.

*Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσει το παρών και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ