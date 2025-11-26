Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που έπαθε εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 12χρονος από την Καρδίτσα στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το μικρό αγόρι είναι διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί επιχείρησε να ρίξει οινόπνευμα στο τζάκι, με αποτέλεσμα να γίνει ανάφλεξη και να ξεσπάσει φωτιά, η οποία του προκάλεσαι σοβαρά εγκαύματα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καρδίτσας, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παίδων.