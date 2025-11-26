Πάτρα: Εγκανιάστηκε το Μουσείο, η Βιβλιοθήκη και το Αρχονταρίκι του Νέου Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου

Με λαμπρότητα και με την συμμετοχὴ πλήθους ιερέων και ευσεβούς λαού, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκταρίου Φαρμάκη και εκπροσώπων άλλων Αρχών, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου, της Βιβλιοθήκης καθώς & του Αρχονταρικίου του Ιερού Ναού του Πολιούχου, Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, το απόγευμα της Δευτέρας 24/11/2025.

Η όλη τελετὴ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ιερών Πρωτοκλητείων 2025.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτοκλήτου, τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ἐγκαινίων καὶ μίλησε για τὸν πόθο του ἐξ᾽ ἀρχῆς νὰ δημιουργηθοῦν αὐτοὶ οἱ χῶροι στὸν Νέο Ἱερὸ Ναό, ὥστε να διασωθοῦν τὰ Ἱερὰ Κειμήλια καὶ νὰ ἐκτεθοῦν, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνουν οἱ προσκυνητές τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ αὐτὰ τὰ ἱερὰ ἐκθέματα, νὰ ἐπισκέπτονται την βιβλιοθήκη, κυρίως οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ διάφορες μελέτες, ἀλλὰ καὶ νὰ τυγχάνουν οἱ ἀδελφοί μας τῆς ἀγάπης & τῆς φιλοξενίας στὸ θαυμάσιο Ἀρχονταρίκι μὲ τοὺς βοηθητικοὺς χώρους.

Γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν ὅλα αὐτὰ αξιοποιήθηκαν, οἱ πολὺ μεγάλοι & ἀνεκμετάλλευτοι, χῶροι στὰ ὑπερῶα του μεγάλου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ ὁράματος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν, υλοποιήθηκε καί μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν εἰσήγηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐσεβείας τοῦ, κατὰ πάντα ἀξίου, Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκταρίου Φαρμάκη, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες του ἐπιστηρίζουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν, ἀλλὰ καὶ στις ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Περιφερείας.

Ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε ἐκ βάθους ψυχῆς καὶ καρδίας τὸν Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος Νεκτάριο Φαρμάκη καὶ τοῦ προσέφερε ὡς εὐλογία, ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Γερβασίου του ἐν Πάτραις, μὲ τὶς θερμότερες εὐχὲς γιὰ ὑγεία προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ καθώς & πρόοδο στὸ θαυμάσιο καὶ ἐπιτυχημένο ἔργο του.

Ἐπίσης ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσοι ἐργάστηκαν για νὰ φθάσει αὐτὸ τὸ ἔργο στὸ τέλος του, τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Αρχιμανδρίτη π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο, τοὺς Ἱερεῖς, τοὺς Διακόνους καὶ τὸ προ σωπικὸ του ναού.