Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες - Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη

Δηλώσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία πραγματοποίησε για πρώτη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από το Κιργιστάν.

Σε δηλώσεις του από το συμβούλιο ασφαλείας του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης Ασφαλείας στο Κιργιστάν, ρωτήθηκε για τις διαβουλεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Υπήρξε μια σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες και προσθέτει ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, είπε ότι η Ρωσία συμφωνεί πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες, αλλά προσθέτει ότι πρέπει να συζητηθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ανέφερε επίσης πως η Ρωσία αναγνωρίζει πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της, αλλά επιμένει ότι ορισμένες πτυχές χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως η Ρωσία «δεν έχει επιθετικά σχέδια προς την Ευρώπη» και χαρακτήρισε μια τέτοια ιδέα “γελοία” όπως αναφέρει το skynews.

Ο Ρώσος πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης αν γνωρίζει ποιος θα εκπροσωπήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτό είναι σαφώς απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα».

Θα σταματήσουμε μόνο όταν αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα, λέει ο Πούτιν

Μιλώντας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν ανέφερε πως τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Όπως τόνισε στους δημοσιογράφους, η μάχη θα σταματήσει μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν.

«Αν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες· αν δεν αποχωρήσουν – θα το πετύχουμε με στρατιωτικά μέσα», αναφέρει.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής στη G7, ο Πούτιν λέει ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πώς η χώρα του θα μπορούσε να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα έθνη.

Τι δήλωσε για τη διαρροή της συζήτησης Γουίτκοφ – Ουσάκοφ

Ο Πούτιν ρωτήθηκε στη συνέχεια για τις αναφορές σχετικά με τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ συνεργάτη του και του Γουίτκοφ.

Στην απάντησή του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συνομιλίες που αναφέρονται να είναι ψεύτικες. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η διαρροή τέτοιων συνομιλιών αποτελεί στρατιωτικό αδίκημα.

Πούτιν: Οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

Πλησιάζοντας στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ρωτήθηκε για τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Πούτιν δήλωσε πως «ξαφνιάστηκε» από την κίνηση της Ουάσινγκτον και υπογράμμισε πως καταστρέφει τις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ.

Προσθέτει ότι η ρωσική κυβέρνηση αναπτύσσει ένα πακέτο αντίμετρων σε περίπτωση «κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη».

Ο Πούτιν απάντησε στις φήμες περί ρήξης με τον Λαβρόφ

Μεταξύ των ερωτήσεων που δέχτηκε ο Ρώσος πρόεδρος, ήταν και για τα δημοσιεύματα περί ρήξης με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι φήμες για ρήξη εντάθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που οδήγησε τον Λευκό Οίκο να «παγώσει» τη σύνοδο.

Αλλά ο Πούτιν επιμένει ότι ο Λαβρόφ δεν έχει χάσει την εύνοιά του, προσθέτοντας ότι προετοιμάζεται για συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα.

“Ανώφελο” να υπογραφούν έγγραφα με την τρέχουσα ηγεσία της Ουκρανίας

Απαντώντας σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις, ο Πούτιν δηλώνει ότι η υπογραφή εγγράφων με την παρούσα ουκρανική ηγεσία είναι «ανώφελη».

Επιμένει ότι η Ουκρανία έκανε στρατηγικό λάθος όταν «φοβήθηκε» να πάει σε εκλογές και τόνισε πως και η Ρωσία διεξήγαγε εκλογές, παρότι βρισκόταν επίσης σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

Πρόσθεσε επίσης πως η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε τελική συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά θέλει «υγιείς ανθρώπους» στην ηγεσία της Ουκρανίας, «οι οποίοι να θέλουν να οικοδομήσουν μια υγιή μακροπρόθεσμη σχέση με τη Ρωσία».