Πάτρα: Θεία λειτουργία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Στο πλαίσιο των φετινών Ιερών Πρωτοκλητείων, ἐκλήθησαν στὴν Θεία Λειτουργία, το πρωί της Τρίτης 25/11/2025, από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο & εκκλησιάστηκαν, στον Ιερὸ Ναὸ του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Στὸν κατάμεστο απὸ Στρατιωτικούς ὅλων τῶν Στρατιωτικῶν Σωμάτων καὶ ἄντρες καὶ γυναῖκες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ἀπὸ προσκυνητὲς καὶ μαθητὲς τῶν Ἀρσακείων Σχολείων καὶ ἄλλων Σχολείων τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Ἀπευθυνόμενος ἰδιαιτέρως στοὺς Διοικητές, Ἀξιωματικούς, Ὁπλίτες καὶ Πολιτικὸ προσωπικὸ τῶν Στρατιωτικῶν Σωμάτων, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών μίλησε γιὰ τὸν στρατιωτικὸ Ἅγιο Μερκούριο, τὸν συνεορταζόμενο μετὰ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου Αἰκατερίνης καὶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα περὶ τῆς ἐσωτερικῆς πανοπλίας, η οποία οχυρώνει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ παντοίους πειρασμούς, ἐνέδρες τοῦ διαβόλου, μεγάλους κινδύνους καὶ δυσκολίες τῆς ζωής.

Χρησιμοποίησε δὲ, πάνω στὸ θέμα αὐτὸ, τοὺςλόγους τοῦ Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, ο οποίος εὑρισκόμενος στὴν φυλακὴ καὶ βλέποντας τὴν πανοπλία τῶν στρατιωτῶν, γράφει μὲ στρατιωτικὴ ὁρολογία στὰ πνευματικά του παιδιὰ, γιὰ νὰ τοὺς δώση δύναμη στὸνἀγῶνα ἔναντι, ὁρατῶ ν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στη συνέχεια, στὶς θυσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ & των Σωμάτων Ασφαλείας, στοὺς ἠρωϊσμοὺς καὶ στὴν προσφορὰ αἵμα τος γιὰ τὴν προάσπιση της ἐδαφικής κῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδας μας & την διαφύλαξη τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Γένους μας.

Ἐξέφρασε δὲ τὴν εὐγνωμοσύνη και τις ἀπὸ καρδίας εὐχαριστίες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ὑγιῆ ἱστὸ τῆς Πατρίδας μας καὶ μὲ δυναμισμὸ καὶ ετοιμότητα, ἀγωνιστικὸφρόνημα και ενθουσιασμὸ ὑπερασπίζονται τῆς Πατρίδος τὰ δίκαια καὶ εάν χρειαστεί θὰ δώσουν καὶ τὴν ζωή τους ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Ἐπίσης ο κ.κ. Χρυσόστομος μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τοὺς Διευθυντές, Καθηγητές καὶ Διδασκάλους τῶν Σχολείων ποὺ εκκλησιάστηκαν, ὅπως καὶ γιὰ τοὺς Γονεῖς τῶν μαθητῶν καὶ εὐχήθηκε στα παιδιὰ πᾶσαν εὐλογίαν παρὰ Κυρίου Ιησού Χριστού, πρόοδο στὰ μαθήματα τους καὶ κατὰ Θεὸν προκοπὴ στὴν ζωή τους.